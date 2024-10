Idees de disfresses de grup per a aquests dies

Uns joves disfressats per a fer por (Getty images)

Aquestes dates es caracteritzen, com passa també per carnaval, pel fet que molta gent -no només els petits- es disfressa per a passar-s’ho bé. El que diferència el Halloween del carnaval és que les disfresses estan caracteritzades per elements que pretenen fer por, vinculades al terror. Aquestes són algunes idees de disfresses col·lectives per al Halloween que poden ser molt divertides per a grups d’amics o famílies:

Personatges d’una pel·lícula de terror clàssica

Vestir-se de personatges emblemàtics com Freddy Krueger, Jason, la Samara de “The Ring”, el Pennywise de “It”, o els Caçafantasmes amb els seus uniformes i equips. És ideal si es busca un tema molt aterridor.

La Família Addams

És un clàssic que mai falla i molt fàcil de coordinar. Es pot ser en Gómez, la Mortícia, la Wednesday, en Pugsley, l’Oncle Fester i la Cosa (la mà!) per a tenir un toc familiar i esgarrifós.

Zombis de diferents èpoques

Cada membre del grup es pot disfressar de zombi d’una època diferent, com un zombi medieval, un romà, un dels anys 20, o fins i tot un zombi futurista. És una manera divertida de barrejar el tema terrorífic amb varietat.

Superherois “morts vivents”

Hi ha l’opció d’escollir superherois coneguts, però amb un aspecte de zombi o esquelètic. És una combinació entre l’heroi clàssic i el Halloween, i permet personalitzar molt cada disfressa.

Grup de científics bojos i creacions

Algú podria ser el “científic boig” i la resta dels membres podrien ser les seves “creacions” esgarrifoses, com monstres de Frankenstein, mutants, o éssers peculiars sorgits de la imaginació del científic.

Contes de fades foscos

Una versió terrorífica de personatges de contes, com una Blancaneus zombi, un príncep encantat fantasma, una Caputxeta Vermella vampiressa o una Ventafocs endimoniada. Una idea diferent i esgarrifosa.

Jugadors d’un joc de taula

Es poden disfressar de peces de jocs com el Twister, el Monopoly o, fins i tot, del Cluedo, on cada membre és un personatge o peça d’aquests jocs, afegint-hi un toc terrorífic amb sang o cicatrius per a donar-li l’aire de Halloween.

Personatges d’un hospital de terror

Un altre clàssic de Halloween: El grup es disfressa de pacients, metges o infermeres amb aspecte de zombis o fantasmes, vestint roba d’hospital antiga i amb maquillatge esgarrifós.

Éssers màgics i foscos

Cada membre pot ser un ésser màgic, com un vampir, una bruixa, un dimoni, un elfe fosc o un espectre. Així s’aconseguirà una barreja d’éssers foscos amb una estètica uniforme.

Críptics i monstres locals

Qui ho prefereixi pot inspirar-se en criatures llegendàries com l’Home Llop, el Bigfoot, la Nessie, o el Chupacabra, donant una idea diferent i amb tocs de misteri local.

Qualsevol d’aquestes opcions pot ser personalitzada amb un bon maquillatge i accessoris perquè sigui encara més impactant. Bon Halloween!