S’espera una bona venda de panellets per Tots Sants

Una safata de panellets (iStock)

La comercialització de panellets sembla que serà satisfactòria per als professionals del sector amb motiu del pont de tres dies que hi ha per Tots Sants. Un any més, segons anuncien alguns venedors, els que tindran més acceptació seguiran sent els d’ametlla, coco i, especialment, els de pinyons, encara que aquests últims solen ser els que tenen els preus més alts. Un quilo pot oscil·lar entre els 80 i 90 euros segons el lloc.

Tot i això, el quilo de pinyons ara resulta un xic més econòmic que l’any passat. De tota manera, els panellets continuen sent un dolç relativament car per a les butxaques dels consumidors i el seu preu, aquest 2024, és molt similar al del darrer Tot Sants. El que sembla clar és que amb el pont de tres dies que hi ha enguany, les vendes poden funcionar una mica millor.

Més barats són els moniatos i les castanyes, uns elements imprescindibles a les taules de la majoria de llars, andorranes i catalanes, per a aquestes dates. Són tres productes (panellets, castanyes i moniatos) que evidencien que la tardor és aquí.