Horòscop del 9 al 15 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Teniu una combinació molt variada de planetes que us pot afectar de maneres molt diverses. La primera i crec que la principal és que haureu d’anar molt en compte en la conducció, ja que teniu unes configuracions planetàries que us faciliten tenir ensopegades i no mola, o sigui que ulls ben oberts i molta precaució, la sort és que tindreu els reflexes molt ràpids i això us va molt a favor. Responsabilitat.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Vosaltres haureu d’estar una mica més per la vostra parella si en teniu, és clar, us necessita i tampoc us costarà tant. Per altra banda, hi ha una cosa que crec que us fa falta moure i va relacionat amb el tema feina, sembla com que les coses tenen ganes de moure’s i us heu de posar les piles perquè sinó pot ser un problema per a vosaltres o podeu perdre el tren, cosa que ara mateix no us convé gens.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Només haureu d’anar amb compte amb els amics, bàsicament us podeu trobar amb que us demanin diners i després no us els tornin, cosa que pot fer perillar la vostra amistat. Per tant, teniu dues opcions: o bé els hi deixeu com si fos un regal, ja essent conscients que no tornaran o li dieu que no en teniu i no els hi podeu deixar. De vosaltres depèn valorar el grau d’amistat i la vostra generositat.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Els nervis us poden jugar males passades i això no és massa bo que diguem, heu de mirar de respirar una mica abans i agafar-vos-ho amb més tranquil·litat. Ja sé que és fàcil de dir i difícil de fer però és molt important que ho feu, més que res per la vostra salut, els nervis mai van bé a ningú. També heu de saber que ho teniu molt bé l’aspecte de feina i això us pot ser de gran ajuda per a millorar el tema econòmic.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Us veureu afectats per un munt de coses diferents que faran que no estigueu massa al cas del que us passa al voltant. Intenteu buscar la manera de concentrar-vos i d’estar més desperts, més que res pel tema emocional perquè últimament se us poden revolucionar les coses en aquest aspecte i us pot fer estar una mica descontrolats. Sort que en el tema de diners tindreu alguna sorpresa, sembla que serà bona.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Les idees us brollaran d’una manera ben lleugera, és com si de cada qüestió en traguéssiu un resultat ben positiu i bona cosa que us anirà molt bé per a solucionar cosetes que de tant en tant us molesten. Tindreu molta responsabilitat amb les vostres obligacions cosa que està molt bé i que us pot donar més seguretat. De totes maneres, també heu de pensar en divertir-vos, o sigui, heu de sortir una mica.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

El vostre sisè sentit estarà a tota marxa i us farà adonar-vos d’un munt de coses relacionades amb la gent del vostre entorn, sense voler veureu el que els hi pot anar bé i el que no. Però si no us demanen l’opinió és preferible que no la doneu, ja que la vostra claredat us farà tenir un punt d’autoritat que potser el que escolta no està preparat per a sentir, només heu d’intervenir si us ho demanen i prou, i sinó tan feliços.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tot us anirà molt lent i en algun moment perdreu la paciència, però heu de mirar de tornar-la a recuperar, perquè encara que les coses triguin en arribar valdrà la pena esperar ja que seran bones quan arribin. Si podeu viatjar aquests dies us anirà genial, perquè estareu disposats a passar-ho bé i sobretot a fer amics nous que us poden donar allò que us fa falta, alegria i moltes idees noves i diferents.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Estareu una mica lligats a persones que tenen algun problema de salut. És important que sigueu conscients d’això, no perquè tingueu que fer res concret, és només perquè seria bo que els hi donéssiu suport moral i una mica d’atenció. Per altra banda, us podeu trobar en que les coses relacionades amb el camp dels diners es posen millor, cosa que està genial però no vol dir que us pugueu passar.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Potser haureu de canviar algun dels plans que teniu preparats per a aquests dies per coses de família i pot ser que no se us posi massa bé aquest fet, us demanaria que tinguéssiu present que a vegades les coses es poden girar i ens hem d’adaptar perquè si ens enfadem encara es passa pitjor, i tampoc canvia res, o sigui que paciència. De totes maneres heu de tenir present que hi haurà algú que us donarà molt de suport.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Estareu molt enèrgics i amb moltes ganes de fer un munt de coses, que està molt bé, però us heu de mirar de relaxar una mica que sinó acabareu ben cansats i no cal. També se us preparen uns dies amb força moviment de cara a la feina, cosa que segons com ho tingueu serà genial. I, per últim, heu d’estar molt alerta amb els desplaçaments, ja que estareu una mica distrets en la conducció i no mola.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Xerrareu pels descosits i la veritat és que podeu, fins i tot, deixar el cap com un timbal a la gent que teniu al voltant. Això no serà pas un problema molt gros, però és bo que ho sapigueu per a frenar-vos un mica i, així, evitar que us diguin alguna cosa que no us agradi. Ho tindreu molt bé en el camp de la parella i això us pot ser genial, mireu d’aprofitar-ho i gaudir-ho al màxim, i si no teniu parella a buscar-ne, si voleu.