Horòscop del 7 al 13 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Seran dies en els que us serà relativament fàcil quedar bé amb tothom sense esforçar-vos gens ni mica. Això us pot donar avantatges de cara a que tant a la feina com en els estudis us reconeixeran la feina feta i us donaran favoritismes, ja cal que els aprofiteu que no passa gaire sovint això. Per altra banda, heu d’anar en compte en deixar diners a les amistats que aquests dies no seran gaire de fiar.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

No us estranyi que tingueu alguna discussió amb algun germà o germana, la veritat és que no sé com us ho fareu, però tindreu la virtut de portar la contraria a tothom i això pot ser un problema en algun moment. Si podeu mireu de no donar la vostra opinió a la lleugera i si la doneu no sigueu massa directes, el tacte és molt important. No seran uns dies massa bons per fer negocis agafeu-vos-ho amb calma.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Necessitareu fer canvis a casa i sereu molt originals amb el que vulgueu renovar, certament us convé i us sentireu molt bé quan us hi poseu, a part que trobareu la manera de fer canvis sense tenir massa despeses, que encara és més interessant. la cosa és que teniu moltes ganes de sentir-vos bé a casa i això serà el que us portarà a voler veure-ho tot des d’un altre punt de vista més alegre i diferent.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Hi ha dos aspectes en els que dedicareu molta força, un és la feina i l’altre és els fills, si en teniu és clar. Per la banda de la feina, us preocuparà el fet de si tot va per allà on ha d’anar i tindreu idees noves que voldreu mirar de contrastar per poder portar-les a terme, francament de vegades el millor és dir directament el que es pensa i prou, és més senzill i més ràpid. De cara als fills hi haurà bon diàleg.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Estareu molt atents a tot el que passa en el vostre entorn, cosa que us serà molt bo perquè us farà adonar de tot el que us convé més i de propers passos que us poden fer arribar més aviat allà on voleu. Si dins aquests moviments hi van lligades activitats relacionades amb la parella millor que millor, ja que serà un dels aspectes més positius que tindreu i la veritat és que destacareu pel vostre punt romàntic.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

La calma i la tranquil·litat us portaran a estar molt pensatius, cosa que no està malament tenint en compte que sempre està bé plantejar les coses abans de donar cap pas, ara bé, el que no cal és donar massa voltes a les coses dins del cap, perquè llavors per comptes de plantejar, el que fem és marejar la perdiu i posar masses dubtes on no n’hi ha d’haver. O sigui que pensar sí però fins un punt, no cal passar-se.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Hi ha moltes coses a punt perquè pugueu fer la vostra i perquè tot us surti bé, encara que tot s’ha de dir, anirà tot molt lentament i haureu de tenir molta paciència. La sort és que tot va bé si arriba bé. També cal que sapigueu que la figura del pare tindrà molt a veure en la vostra vida aquests dies, ja bé sigui per record o ja bé sigui perquè hi haureu de parlar sovint, no està de més que li feu cas.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Haureu d’anar molt en compte amb el camp del amics i dels viatges, si heu de fer algun desplaçament i us porten assegureu-vos bé que el conductor del vehicle estigui en condicions, perquè la veritat és que podeu tenir un bon ensurt. La cosa està en l’atenció a la carretera i la tranquil·litat a l’hora de conduir. Per altra banda, ho teniu molt bé en el tema de comunicació, parlar se us donarà bé.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Quedareu políticament correctes a tot arreu, cosa que us anirà molt bé si heu d’assistir a algun lloc de compromís o de responsabilitat. Això us pot afavorir molt a la feina i és molt important que ho tingueu clar. Per altra banda, en el camp de l’economia, la cosa està una mica complicada, ja que us poden demanar diners i la complicació ve per qui us els demana, que no li podeu dir que no.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Us veureu una mica pressionats a convidar a algú a menjar, ja bé sigui un dinar o un sopar, no us compliqueu l’existència i poseu-vos les coses fàcils. Si us és més còmode quedar-vos a casa us hi quedeu i si és millor anar a fora no ho dubteu, sortiu, total què pot passar? És bo que tingueu clar que seran uns dies de molt moviment en el camp dels diners, penseu abans de fer res descabellat.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Encara hi ha molta revolució en el vostre signe, cosa que notareu amb la poca tranquil·litat del vostre entorn, de tota manera no cal que hi patiu gaire perquè la cosa ja s’anirà calmant poc a poc. En el camp en què hi haurà mes moviment serà en el de la personalitat i la infància, bàsicament tindreu molta necessitat de saber qui sou, cap on aneu i, sobretot, moltes ganes de recordar la infància per conèixer més.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Seran dies complicats en el terme familiar sempre lligat als germans o germanes, si en teniu, és clar, si no en teniu tot això que us estalviareu. La cosa està en què no acabareu de parlar del mateix i us fareu un embolic difícil d’arreglar, mireu de parlar tant clar com pugueu i si la cosa es complica no hi doneu importància i mireu de deixar-ho passar sense més ni més, de vegades és millor i més fàcil.