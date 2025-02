Horòscop del 3 al 9 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

És molt possible que al llarg d’aquests dies tingueu més d’una enrabiada a la feina ja que us faran crispar els nervis amb petites coses, però molt seguides, haureu de tenir molta paciència, la sort és que la convivència a casa serà més aviat força tranquil·la i això us donarà una mica de pau. Per altra banda si heu d’anar al metge haureu de tenir més paciència perquè allà també us faran posar dels nervis.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Aquests dies poden ser la clau per a solucionar alguna situació més aviat negativa que teniu en el camp dels diners, és possible que trobeu una manera d’anar millor i de guanyar-ne més, el que passa és que potser no els guanyareu de seguida, ja que tot són projectes, de moment el millor que podeu fer és mirar de portar-los a terme tan aviat com sigui possible. Eviteu les discussions a casa, estareu més bé.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tindreu uns dies una mica seriosos, seran d’aquells dies que no saps el per què però us augmenta la responsabilitat respecte a tot i us dona la sensació que us esteu fent grans, sort que això no us durarà gaire i que anant bé hi haurà algú que trencarà totalment aquesta sensació de fer-vos grans provocant que se us obri la vostra part més animada i juganera proposant-vos fer alguna animalada bona.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Són dies per a consolidar amistats i per a consolidar relacions sentimentals, o sigui que si teniu un rotllo amb algú i li voleu proposar d’anar seriosament, aquests són uns bons dies per a fer-ho. Per altra banda, tindreu molta tendència a parlar amb gent força més gran que vosaltres, us anirà molt bé aprofiteu-ho. I si ja teniu parella heu de saber que tindreu uns dies molt especials, estareu molt units i acaramel·lats.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Dins el tema de la feina se us preparen uns dies una mica difícils ja que tindreu un sentiment molt gran d’impotència i de ràbia, ja sigui perquè no teniu feina, o bé perquè la vostra situació dins ella és complicada, poseu-hi paciència. I deixant de banda aquest tema podríem dir que heu d’anar amb compte amb els genolls, estareu propensos a donar-vos-hi algun cop força dolorós, aneu poc a poc.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Són dies força positius en l’aspecte de que tindreu iniciativa en fer les coses i a sobre us sortiran bé, a part que físicament estareu en plena forma i això també us dona més fortalesa i ganes de fer coses. Per altra part, el tema que s’animarà més al llarg dels dies serà el de l’economia, potser no és el moment de fer cap inversió, però sí que és el moment de recollir el fruit del sembrat, com més millor.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

El camp de la parella serà especialment agradable, hi ha moltes tendències a que la cosa vagi bé i que en algun moment romàntic us sincereu tots dos explicant-vos clarament el què sentiu l’un per l’altre, i no es maco això! Si hi hagués més situacions així, el món seria més feliç, segurament. L’única cosa que pot trencar una mica la felicitat és el fet que tindràs algun moment de nostàlgia. Recordaràs.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

A vosaltres els diners us portaran de cap, però és que no sé com us ho feu, però darrerament per molt que vigileu, marxen i gairebé no sabeu per on, no us atabaleu que no fa gaire hem passat unes festes que en són força responsables de la vostra fallida actual, i no patiu que ja remuntareu aviat. Per una altra banda és bo que sapigueu fer servir els vostres instints, seran encertats i us faran estar alerta.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tot i que en qüestió de diners tindreu forces pèrdues, podem dir que tampoc són tan dolents aquests dies ja que el vostre instint competitiu us donarà una oportunitat molt bona per a millorar la vostra posició social per mitjà d’algun conegut, tenint la possibilitat de conèixer algú que serà força important per a vosaltres. A part que és un bon moment per a solucionar algun malentès del passat que encara dura.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Alguna persona coneguda us sorprendrà fent quelcom que no us espereu i que us sap una mica de greu perquè en certa forma i confiàveu i us ha fallat, de totes maneres com que no serà res massa greu tampoc seria bo que us ho agaféssiu massa a pit, deixeu-ho estar i tan sols ho guardeu perquè no us torni a sorprendre, a part d’això són dies de bona comunicació amb la parella, aprofiteu-ho.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Us esperen uns dies un tant terrorífics, potser com fa temps que no heu passat i és que tot us sortirà força del revés i la qüestió és mirar de suportar-ho tan bé com es pugui, o sigui que molta paciència i filosofia. Els temes on notareu més els efectes serà a la feina, on tothom us buscarà malestar (remei: que us entri per una orella i surti per l’altra) i en la salut que us heu de controlar més.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

A vosaltres se us plantegen uns dies molt divertits i sobretot amb molt de moviment, tant en els dies de cada dia com en el cap de setmana i, a sobre, és possible que se us pugui permetre fer una mica de festa o que simplement tingueu menys feina i això us suposi com si féssiu una mica de festa. També heu de tenir en compte que estareu amb els ànims força alts perquè últimament esteu arreglant moltes coses.