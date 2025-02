Juan Juncosa

Un, a vegades, no sap com ni de quina manera, un dia així, sense més ni més, se sent inspirat. Tal qual t’hauria aparegut l’espurna de la vida. O simplement t’hauria tocat. Sigui com sigui sents una nova energia que, fins i tot, per petita que sigu.i la notes, la sents. Notes com ràpidament t’altera, notes com si aquesta energia creixés ràpidament, fins arribar al seu zenit i produir-te una idea. Una meravellosa idea o no. O simplement és un nou camí a seguir.

El que està clar és que per a intentar-ho no tens res a perdre a primera vista. Coneixes ja el que és triar un nou camí, les decepcions i els pensaments de deixar-lo. I de totes maneres et sents amb la intenció de caminar-ho. L’endemà pots deixar-ho córrer tot i oblidar-te d’aquesta energia, d’aquesta guspira, d’aquesta felicitat que vas tornar a sentir o agafar aquest camí i tornar a caminar, a gaudir i sofrir, a viure de nou.

Que senzilla és la vida, que simple és sentir de nou la crida. I és igual si ja no ets el d’abans ni tens aptituds, però sí actitud. Aprèn de nou a caminar, aprèn tot de nou i si et serveix aprofita les experiències viscudes. Si no, no importa, puc assegurar-te que no hi ha res millor que la sort de tornar a aprendre de manera diferent el que ja coneixies o aprendre de nou. Inicia el camí, no deixis que mori el que ja va néixer en tu de manera natural i espontània i bon viatge!!!





