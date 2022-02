Horòscop del 28 de febrer al 6 de març

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Aneu molt en compte amb la feina, ja que hi poden haver canvis inesperats que us poden trasbalsar força, intenteu tenir molta paciència i, sobretot, anar en compte amb el que digueu. Per altra banda, les coses de casa us aniran de perles i sembla que trobareu molt bon rotllo, especialment amb les dones de la casa, o sigui que no us talleu i parleu que també us fa falta desfogar-vos una mica.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La vostra comunicació amb la gent de casa serà bona i haureu de tenir present que d’una manera o d’una altra tindreu un lligam molt fort amb totes aquelles persones que han format part de la vostra vida i que ara ja no hi són. No us atabaleu que no és res de l’altre món, senzillament us vindran ganes de recordar. Tindreu el guapo pujat i se us donarà bé allò de buscar parella, si us cal, endavant.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

A més del coronavirus, potser hauríeu d’anar en compte amb els refredats ja que sembla que en sereu propensos aquests dies i amb la complicació d’agafar infecció. Només cal que sigueu conscients d’abrigar-vos si convé o treure-us roba si és necessari. Per altra banda, ho teniu molt ben marcat per viatjar, o sigui que si ho heu de fer ja podeu estar tranquils, encara que això no vol dir que pugueu fer animalades conduint.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

El que us sortirà millor aquests dies serà en el camp de la feina i cal que ho tingueu present si en necessiteu per poder aprofitar tots els avantatges. Per altra banda, estareu molt poètics i romàntics, cosa que també cal aprofitar, si més no per fer estar contenta a la parella. Encara que us sentiu inquiets no patiu perquè només us passa perquè tindreu els nervis una mica fora de control.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Hi haurà molta tendència a somiar i a mirar les coses des d’una perspectiva diferent, i és que no us acaba d’agradar massa el que veieu en el dia a dia i us heu proposat mirar-ho d’una manera diferent. La veritat és que no està malament la idea i seria bo que la compartíssiu amb els vostres amics, d’aquesta manera seria tot molt més divertit, que ja és del que es tracta. I també us anirà força bé.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Us serà fàcil dir el que convé en el moment més adequat i això us pot facilitar moltes coses relacionades amb el camp de la feina i també dels amics, amb qui de vegades les coses s’emboliquen i parlant del tema es poden arreglar fàcilment. Per altra banda, heu d’anar una mica en compte amb refredats perquè en sereu propensos i és millor prevenir que curar.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

El sentit de la responsabilitat serà un dels que us pot portar algun maldecap, ja que per poder ser responsables estareu de mal humor i això sí que no pot ser, la responsabilitat no ha de treure l’alegria i menys portar mal rotllo, o sigui que ja ho sabeu, sigueu responsables, però amb un somriure a la cara. Amb la família podeu estar-hi molt bé, no dubteu en dedicar-los una estoneta i ja veureu.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Per a vosaltres serà complicat poder expressar el que sentiu i això us tindrà una mica angoixats, és millor parlar de les coses que ens atabalen per poder treure ferro a l’assumpte. Per altra banda, heu d’estar al cas de com porteu el tema diners que sembla que està tot una mica fora de control i això pot ser perillós, no deixeu que se us en vagi de les mans. A la feina sembla que la cosa pot rutllat força bé.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Estareu amb un punt d’irritació força gran, tot us traurà de polleguera i qualsevol cosa que us diguin serà motiu de discussió, feu el favor d’agafar-vos les coses amb més calma i, sobretot, penseu abans de saltar i posar-vos a discutir. El millor que podeu fer per poder passar aquest estat de manera fàcil és dedicar alguna estoneta al dia per relaxar-vos llegint o mirant la televisió, això us calmarà els nervis.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Hi ha dies de tota mena, i aquests d’ara destacaran per ser uns dies amb molt moviment, per tant, ja cal que us espavileu i us poseu les piles perquè el tren no s’espera i heu d’estar preparats pel que pugui venir. La gran sort és que tindreu un bon reconeixement en el camp de la feina i sabreu demostrar el que realment valeu a l’hora de fer les coses. No us adormiu que no val a badar.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Hi haurà molta mandra i sembla que tot us costa molt de fer, de vegades ja passa i en el vostre cas aquesta mandra vindrà destacada per les ganes del bon viure i el bon menjar, a part de la comoditat del sofà. A mi tot això ja m’està bé però heu de mirar d’esforçar-vos una mica perquè us acostumareu a no fer res i això pot acabar sent un problema. El millor que podeu fer és una mica d’esport per despertar.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Són moltes les sensacions que tindreu al llarg d’aquests dies, i és que tant podeu estar contents, com irritats, com despistats, com molt desperts i veure tot el que passa al vostra voltant. De totes maneres no cal que us hi feu mala sang, aneu seguint el que vagi venint i mireu de passar-ho tant bé com pugueu amb tot plegat. Com que quasi tot serà de bon rotllo ja us anirà bé. Penseu més amb els vostres animals domèstics.