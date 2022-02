Mentre continuen els combats en diferents punts del país, Ucraïna confirma que enviarà una delegació per negociar amb Rússia a la frontera amb Bielorússia. Zelenski no confia en el resultat del diàleg, tot i que indica que ha d’aprofitar totes les oportunitats per frenar l’ofensiva. Les autoritats ucraïneses asseguren que controlen la capital i Khàrkiv, la segona ciutat del país.

Finalment, Rússia i Ucraïna negociaran a la frontera amb Bielorússia. Ho ha confirmat el president ucraïnès en un vídeo compartit a les xarxes socials. Zelenski assegura que el diàleg es durà a terme sense condicions prèvies.

Mentrestant, Putin ha posat en alerta màxima les forces de dissuasió russes, que inclouen també forces nuclears. El president rus ha justificat aquesta decisió per les “declaracions agressives” des de l’OTAN i per les sancions econòmiques.

L’ONU calcula que almenys 240 civils han estat víctimes dels atacs. L’agència de les Nacions Unides per als refugiats acaba d’actualitzar la xifra d’ucraïnesos que han abandonat el país. ACNUR eleva la dada a 368.000 persones.

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides es reunirà aquest dilluns per abordar la crisi humanitària a Ucraïna. Una de les darreres mesures que ha pres la Unió Europea és tancar l’espai aeri comunitari per a avions russos. Ho anunciava la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.