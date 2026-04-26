L’FC Andorra és la cara d’aquest diumenge. El BC Andorra, la creu

Mentre l’FC Andorra ha saldat la seva visita al camp del Leganés amb un resultat més que meritori que li ha valgut una victòria folgada, el BC Andorra ha perdut una jornada més, en aquesta ocasió a la pista del Coviran Granada, el cuer de l’ACB. Es pot dir, per tant que l’FC Andorra ha estat la cara de la moneda i el BC Andorra la creu.
L’FC Andorra s’imposa per 0 a 4 al camp del Leganés
Els tricolors s’han mostrat en forma i força efectius de cara a porteria en la seva visita a terres madrilenyes, que s’ha saldat amb un incontestable triomf per 0 gols a 4. L’FC Andorra ha guanyat la possessió de la pilota, ha picat pedra i ha xutat fins a 11 vegades entre els tres pals. Els gols dels del Principat han estat obra de Marc Cardona, Alende, Josep Cerdà i Le Normand. Aquesta victòria contra el Leganés situa l’FC Andorra a la novena plaça de la segona divisió, a 6 punts del play-off d’ascens a primera quan encara hi ha 15 punts en joc. El repte és difícil, però no impossible.
El BC Andorra no aixeca cap i perd contra el cuer
Un altre partit tràgic i agònic per a un BC Andorra que és penúltim i que aquest diumenge ha perdut contra el cuer de l’ACB, el Coviran Granada per tres punts de diferència (89 a 86). El partit es presentava complicat, però per la situació del rival era una bona oportunitat per a assolir una victòria que fes creure que el miracle és possible. El joc dels tricolors i la trajectòria dolenta que porta l’equip s’està traduint en un pessimisme més que evident des de ja fa força jornades. Pinten bastos.