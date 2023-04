Horòscop del 24 al 30 d’abril

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Tindreu uns dies importants en el camp de la feina, potser les propostes de diners que us facin no seran el que us esperàveu però aconseguireu tenir més facilitats en moltes altres coses, no us afecteu per la part econòmica i valoreu el que heu de fer com a eina per a aprendre i millorar. Per altra banda, si teniu germans o germanes les coses us poden anar d’allò més bé perquè us poden ajudar.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

El millor que podeu fer aquests dies és no anar gaire de festa i quedar-vos per casa ja que les coses us afecten molt més del normal en el camp dels amics i podeu tenir algun desengany, i de la mateixa manera us podeu trobar amb les coses que us agrada fer per a distreure-us estant sols. Per aquest motiu, seria bo que aprofitéssiu el temps i arregléssiu coses de casa que fa temps que convé fer.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Estareu una mica distrets, la concentració estarà molt dispersa i us costarà força estar al cas de les converses que es portin a terme en el vostre entorn i és que la vostra imaginació i el vostre cap necessita estar pendent de les situacions que heu viscut amb els amics i això us fa tenir la ment ocupada i ben distreta. Potser seria bo que deixéssiu passar el temps i no imaginéssiu tant que us podeu equivocar.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Projectes que teniu a mig fer s’acabaran d’engegar i estareu en plena forma per a tirar endavant coses que sempre us havien fet mitja por. És com si de cop i volta us sentíssiu forts i valents per a encarar-vos a la vida i necessitéssiu demostrar-vos que sou capaços d’enfrontar-vos a ella. S’han acabat els atacs de por i de falta d’autoestima per uns dies, a veure si ho manteniu molt de temps així.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Ara sí que és el moment de gaudir dels amics, és necessari que sortiu i que us ho passeu bé, deixant de banda totes les coses que us preocupen. Pot ser difícil apartar els maldecaps per una estona però us convé fer-ho, simplement heu de divertir-vos. No puc deixar de banda però, que al llarg d’aquests dies podeu rebre algun ensurt relacionat amb la feina o els estudis, serà lleu no patiu.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tot i que és probable que gaudiu d’un bon refredat, haig de dir que heu d’estar tranquils ja que ho portareu tot molt bé, és possible que rebeu alguns diners amb els que no contàveu que això sempre és bo i, el millor, és que és possible que tingueu una oferta de treball interessant, que amb els temps que corren és ben difícil i us pot anar de perles, animeu-vos i comenceu a recuperar-vos per a poder tirar bé.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Sembla que tot vol anar poc a poc i haureu de tenir molta paciència si voleu aconseguir estar bé. La cosa està en que per molt que digueu a la gent li costarà prendre decisions i això us posarà com una moto, el millor és que no espereu resposta ràpida i deixeu que tot vagi venint per ell tot sol. Per altra banda amb la parella i els amics les coses poden anar d’allò més bé, aprofiteu per a sortir.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

En certa forma és probable que la majoria del temps us el passeu buscant solucions per als demés i és perquè voleu fer alguna cosa per als altres i no sabeu ben bé què, el problema és que per a fer això s’ha de tenir moltes coses en compte i no ho dic pas per a desanimar-vos, però si ho voleu fer hi haureu de posar més empeny i força de voluntat, pensant si realment el que feu servirà o no.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

La responsabilitat serà una de les coses que perdreu al llarg d’aquests dies i és que el que teniu són ganes de deixar-vos anar i de fer coses que surtin del que feu normalment, voleu trencar esquemes i ara seran bons dies per a fer-ho. No us estranyi que us sentiu atrets per desconeguts que passin pel vostre costat i que potser no torneu a veure més, però us crearà una sensació ben estranya però bona.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Podeu tenir molt d’èxit en gairebé tot el que feu, tindreu molt carisma i sense fer res extraordinari la gent se us aproparà i es sentirà atreta per vosaltres, l’únic que heu de fer és estar contents i gaudir d’aquest èxit. Per altra banda, podeu ser radicals amb la gent de casa i la vostra directa a l’hora de dir les coses pot ser complicada d’entendre, sigueu més suaus i aneu amb compte amb els viatges.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Estareu romàntics, somiadors i de molt bon rotllo. El tema de parella sembla que té ganes d’anar bé i això us farà sentir més plens i decidits, encara que no en tingueu, l’energia que posareu al tema serà bona i us donarà aquest bon rotllo que respirareu tot sovint. Només us faltaria fer algun viatget per a acabar de deixar els dies al complet, si podeu feu-ho i si no podeu, feu-ho amb la imaginació.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Heu de mirar de no ensopegar que aneu mirant massa enllà i no us adoneu que davant vostre hi ha coses que us poden fer caure i no cal que us feu mal. És important que estigueu pendents de la feina perquè les coses sembla que estant revolucionades i us podeu trobar amb alguna sorpresa inesperada i no massa bona que diguem, mireu d’estar alerta i així no us agafin distrets per a poder reaccionar a temps.