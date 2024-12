Horòscop del 23 al 29 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Els amics estan per a quan els necessites, però de vegades, fins i tot, massa. Accepta l’ajuda dels que t’estimen. Treball: la monotonia no és el teu fort, però si no hi ha més remei, posa-li gràcia i l’enginy, motiva’t.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Venus en el sector dels canvis et permet dissenyar el teu present. Les millors experiències t’esperen. Treball: redobla esforços, reforça la teva autoestima, perquè un contacte pot donar els seus fruits aquesta setmana.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Un canvi de perspectiva et vindrà bé, escolta consells. Estàs vivint una realitat que no desitjaves. Treball: una situació personal et porta a un problema laboral, cal que et cuidis per a reprendre les teves tasques.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

El cor està tranquil després de dies d’experiències, que t’han portat a sentir molt. Ara s’imposa la calma. Treball: cuida les formes a l’hora de negociar, perquè pots cometre un error, una indiscreció.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

El lliurament i la complicitat entre la teva parella i tu o les persones que estan molt prop del teu cor contribueix a la teva felicitat. Treball: aprofita per a llançar propostes creatives i impulsar iniciatives. Però, compte amb el factor sort.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

La solitud és part de la teva naturalesa, però també saps expressar-te de meravella en companyia i és el que et convé. Treball: ensenyar a algú com fer la seva feina consisteix a ajudar sense bolcar-se massa.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tens un perfil seductor, grans qualitats, el que passa és que no utilitzes els teus recursos. L’amor et sorprendrà. Treball: hauràs de ser protagonista, perquè t’emportes l’agraïment d’un company de l’equip.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Encara que saps sortir-te amb la teva, evita conflictes, perquè les paraules, els retrets, només porten a empitjorar la situació. Treball: tenir opinions diferents no desautoritza a ningú. Has de passar de les seves provocacions.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Algú està esperant un detall, una paraula amable, un gest que el faci sentir bé. Treball: hi ha canvis que desitges dur a terme, però has de ser conscient que no s’aconsegueixen en dos dies. Sigues pacient.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Les despeses es disparen i la teva economia trontolla, però aviat surts de la situació gràcies a la teva família i amics. Treball: si tens poca activitat, dedica’t a realitzar coses que de vegades no pots per falta de temps.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Ets una persona que suma afectes quan se’t coneix, i aquests dies rebràs tota classe d’afalacs. No te’ls prenguis a la lleugera. Treball: ets una persona molt hàbil en l’ús de les paraules, i et serà molt útil aquesta setmana.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Pots sentir-te molt enamorada, però ves amb compte amb generar dependència emocional. Estima sense condicionar l’amor. Treball: si un problema resorgeix, hauràs de prendre-t’ho més seriosament i buscar la solució definitiva.