Comunicat d’Acció per Andorra reiterant el seu suport a l’Acord d’associació amb la Unió Europea

By:
On:
In: Opinió
Bandera de la Unió Europea
Bandera de la Unió Europea (Govern.cat)

Davant les darreres polèmiques sobre l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, Acció per Andorra vol reiterar amb fermesa el seu suport a un acord que considerem essencial per a garantir l’estabilitat política, la competitivitat i la prosperitat d’Andorra en les properes dècades. Respectem totes les opinions i el debat democràtic que ha d’acompanyar una decisió transcendental per al futur del país. Tanmateix, creiem que és irresponsable transmetre una visió basada únicament en la por, la incertesa o el bloqueig, sense reconèixer les oportunitats reals que l’acord ofereix per a la ciutadania, les empreses i les noves generacions.

L’Acord d’Associació no representa una renúncia a la sobirania andorrana, sinó una eina per a reforçar-la en un context internacional cada vegada més complex i interdependent. Andorra necessita establir relacions estables, clares i modernes amb Europa per a protegir el seu model econòmic, atraure inversió de qualitat, diversificar sectors estratègics i generar oportunitats professionals per als joves del país.

Defensem que l’obertura responsable i negociada és molt més beneficiosa que l’aïllament. L’acord incorpora especificitats i períodes transitoris que tenen precisament l’objectiu de preservar les particularitats andorranes i adaptar la integració a la realitat del Principat.

Som conscients que existeixen preocupacions legítimes vinculades a l’habitatge, el creixement demogràfic, el cost de la seva implementació, la competència dels tribunals europeus o la sostenibilitat del model econòmic. Però aquests reptes no desapareixeran rebutjant l’acord. Al contrari, necessitem més eines, més seguretat jurídica i més capacitat d’atracció econòmica per a afrontar-los amb garanties.

Apostem per un debat rigorós, basat en dades i fets i no en eslògans. El futur d’Andorra no es pot construir des de la por al canvi, sinó des de la confiança en la capacitat del país per a adaptar-se, competir i prosperar.

Per això, reiterem el nostre compromís amb un Acord d’Associació que permeti consolidar Andorra com un país modern, obert i econòmicament resilient, mantenint alhora la seva sobirania, identitat, les seves institucions i les seves especificitats.

[do_widget id=category-posts-pro-64]