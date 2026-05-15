Comunicat d’Acció per Andorra reiterant el seu suport a l’Acord d’associació amb la Unió Europea

Davant les darreres polèmiques sobre l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, Acció per Andorra vol reiterar amb fermesa el seu suport a un acord que considerem essencial per a garantir l’estabilitat política, la competitivitat i la prosperitat d’Andorra en les properes dècades. Respectem totes les opinions i el debat democràtic que ha d’acompanyar una decisió transcendental per al futur del país. Tanmateix, creiem que és irresponsable transmetre una visió basada únicament en la por, la incertesa o el bloqueig, sense reconèixer les oportunitats reals que l’acord ofereix per a la ciutadania, les empreses i les noves generacions.
L’Acord d’Associació no representa una renúncia a la sobirania andorrana, sinó una eina per a reforçar-la en un context internacional cada vegada més complex i interdependent. Andorra necessita establir relacions estables, clares i modernes amb Europa per a protegir el seu model econòmic, atraure inversió de qualitat, diversificar sectors estratègics i generar oportunitats professionals per als joves del país.
Defensem que l’obertura responsable i negociada és molt més beneficiosa que l’aïllament. L’acord incorpora especificitats i períodes transitoris que tenen precisament l’objectiu de preservar les particularitats andorranes i adaptar la integració a la realitat del Principat.
Som conscients que existeixen preocupacions legítimes vinculades a l’habitatge, el creixement demogràfic, el cost de la seva implementació, la competència dels tribunals europeus o la sostenibilitat del model econòmic. Però aquests reptes no desapareixeran rebutjant l’acord. Al contrari, necessitem més eines, més seguretat jurídica i més capacitat d’atracció econòmica per a afrontar-los amb garanties.
Apostem per un debat rigorós, basat en dades i fets i no en eslògans. El futur d’Andorra no es pot construir des de la por al canvi, sinó des de la confiança en la capacitat del país per a adaptar-se, competir i prosperar.
Per això, reiterem el nostre compromís amb un Acord d’Associació que permeti consolidar Andorra com un país modern, obert i econòmicament resilient, mantenint alhora la seva sobirania, identitat, les seves institucions i les seves especificitats.