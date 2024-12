Juan Juncosa

El refrany diu que no deixis per a demà el que puguis fer avui. Al meu entendre ens està dient que, si tens alguna tasca per fer, la facis al més aviat possible i no la posterguis. Bé sigui un examen, una tasca casolana, o un treball seriós. Com més aviat t’ho llevis de damunt millor per a tu mateix. Clar que molts pensen, “no hi ha pressa ja ho faré”, “si ho faig avui, demà tindré més treballs que fer” i una gran barbaritat d’excuses o altres feines més importants. Tots creiem estar segurs de tenir temps per a això.

Us puc assegurar que allò que postergueu creient que tindreu un altre moment, més vegades de les que us podeu pensar, després, aquest moment no apareix. Ja és tard. He vist a molts joves plorant perquè no hi havia temps a estudiar tota la matèria per a l’examen d’aquí a tres dies. He vist i heu vist com tasques personals han quedat totalment interrompudes per la Dana a València. He patit i vist com una malaltia se’t fica en el cos sense avís i t’interromp els teus somnis i canvia la teva vida actual.

Així que, sense arribar a una obsessió, si has de fer alguna cosa, com més aviat ho facis, millor serà sempre per a tu. Si la tasca és important i difícil, diuen, que sigui la primera que facis perquè és quan més energia tens. Deixar-la per a després quan ja estaràs cansat, segur que trobaràs una excusa per a ajornar-la abans que fer-la.





