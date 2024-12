L’FC Andorra acaba l’any guanyant l’Amorebieta (2-0)

Merescuda victòria dels tricolors, a casa, contra l’Amorebieta per 2 a 0. Foto: FC Andorra

L’FC Andorra finalitza l’any 2024 amb una victòria treballada a l’Estadi Nacional contra el conjunt basc de l’Amorebieta per 2 a 0. El partit ha començat trepidant amb una claríssima ocasió al minut 9 d’Álvaro Martín per als andorrans, que no ha pogut superar el porter visitant en l’u contra u. Qui no ha fallat ha estat ‘Lauti’ que ha avançat els tricolors en el minut 15 de la primera part. Al 22, jugada d’estratègia de l’FC Andorra que acabava amb un xut de Peña desviat. Diego Alende en el 33 i Manu en el 36 eren, ara, els que posaven les oportunitats per a l’equip andorrà, però l’electrònic ja no s’ha mogut més i amb l’1 a 0 s’arribava al descans.

A la represa, un defensa basc salvava el gol cantat de Manu al minut 56. Els andorrans feien més mèrits per a eixamplar les diferències en el marcador i, així ha estat, un minut després, Josep Cerdà feia el segon gol per a l’FC Andorra. Pau i Lauti al minut 69 han estat a punt de marcar el tercer amb una doble oportunitat de gol. Al 81, Alba, i al 88, Peña, han pogut fer el tercer, però el 2 a 0 ja no s’ha mogut i així ha finalitzat el partit.

Ara l’FC Andorra es cinquè, en posicions de play-off d’ascens amb 28 punts. Els tricolors no tornen a jugar fins el proper 10 de gener, a les 20:30 hores. Ho faran a terres gallegues, al camp de l’Arenteiro.