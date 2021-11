Horòscop del 22 al 28 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Ser indispensable t’agrada, però només a estones, perquè si amb això perds independència se t’acabarà aviat la paciència. Treball: si estàs tan pendent de no cometre errades, pot ser que aquesta tensió sigui la que acabi per provocar un error.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Pot ser que estiguis travessant una petita crisi interior i que repercuteixi en les teves relacions. Et tiraran en cara que passes de tot. Treball: has d’acceptar l’ajuda dels altres, sobretot quan l’objectiu no està sortint com esperaves.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

El Sol, Mercuri i Mart en el sector de la parella li donen cert protagonisme a les relacions. Deixa’t seduir. Treball: el que semblava molt clar, ara et plantejarà dubtes. Et faltarà objectivitat i així no és fàcil treure endavant la feina.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Hi haurà moments que una acció suposarà una càrrega suplementària, amb la impressió de que estàs al servei dels altres, passarà aviat. Treball: si et demanen més del que pots realitzar, intenta deixar les coses clares.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La felicitat és un estat de l’ànima més que una sèrie de circumstàncies que ocorren en la vida. Envolta’t dels que pensen així. Treball: no passes desapercebut per l’energia que desprens. Si a més li poses cor, serà magnífic.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Si els altres tenen el poder de fer-te canviar d’humor és que estàs lliurant el comandament de les teves emocions. Treball: aposta per les teves idees, encara que aquests dies no són els més idonis per defensar-les. El teu magnetisme, generarà bones expectatives.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Una de calç, una altra d’arena, és el que sembla reservar-te la vida si et prens les petites derrotes del dia com a obstacles insuperables. Treball: aquesta setmana la consigna és veure sentir i callar. Així evitaràs discussions i malentesos.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Anar passant d’afecte en afecte no és la solució. Es tracta de buscar en el teu interior la sortida als teus problemes sentimentals. Treball: afronta els problemes com un escull que pots superar, enlloc de veure’ls com a impediments.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si et deixes portar pels nervis, una situació pot escapar del teu control i acabaràs dient el que no sents. Treball: la dispersió et portarà a pensar que estàs en massa fronts, no projectis negativitat. Sigues positiu.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Dones massa importància a alguna cosa que en el fons no la té, pel que estàs sofrint inútilment, deixa fluir la teva energia. Treball: toleres malament les imposicions quan veus que el que t’estan dient no és productiu, deixa que s’equivoquin.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

No és fàcil prendre una decisió que afecta als sentiments d’altres persones. Si no pots evitar-ho, tracta de posar-te en el lloc de l’altre. Treball: si tries amb cura les paraules per explicar les teves idees, sorprendràs.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Crea el teu present enlloc de recrear-te tant en el passat. Pensa que llavors no va ser millor; només va ser diferent. Treball: una situació tibant pot suposar una càrrega emocional que no et ve de gust tenir. No li donis més voltes.