El BC Andorra acaricia la victòria al Buesa Arena (83-77)

El BC Andorra afrontaria l’onzena jornada de la Lliga Endesa després d’una agònica victòria a casa contra l’UCAM Múrcia més la posterior derrota a Badalona en Eurocup. El d’aquest diumenge era un d’aquells partits sempre complicats a la pista d’un dels grans de la competició què, això sí, no passa per al seu millor moment. Els vitorians arribaven a la cita contra els tricolors amb dues victòries acumulades dels últims vuit partits de lliga, un fet que acabaria amb la destitució del seu tècnic, Dusko Ivanovic, substituït per Neven Spahija. L’entrenador croat, en la seva segona etapa a Vitòria, debutaria amb victòria a l’Eurolliga i faria el mateix a la Lliga Endesa davant d’un BC Andorra què, això sí, posaria en molts problemes al Baskonia. Amb aquesta ensopegada els del Principat es compliquen les seves opcions de lluitar per ser a la Copa.

El conjunt andorrà, a remolc durant els primers minuts (9-4), es col·locaria per primera vegada per davant en el marcador gràcies a dos triples de Hannah i David Jelinek (9-10). El Bitci Baskonia, dominant el rebot i aprofitant-se de les pèrdues tricolor, tornaria agafar les regnes del partit amb un encertat Rokas Giedraitis (20-13) però el BC Andorra, de menys a més, tancaria el primer acte amb un ajustat 23-17. L’equip d’Ibon Navarro faria un pas més en el segon quart. Més agressiu en el rebot i amb major activitat defensiva, els del Principat signarien un 4-15 de sortida que els deixaria novament per davant en el marcador agafant una màxima de cinc punts (27-32). Protagonisme per McIntyre, Arteaga o Gal Mekel que avui reapareixia. Però el Baskonia tancaria el segon quart amb un 7-4 de parcial que deixaria un ajustat 34-36 al descans.

Després de sortir dels vestidors, dos triples consecutius dels andorrans deixaria una màxima de vuit punts (34-42) però l’aparició de Baldwin ajudaria als locals a no desenganxar-se del marcador (45-46). Una nova estirada del Baskonia ara amb Granger de protagonista, castigant les segones opcions, deixaria un 57-53 al final del tercer quart. Tot és decidiria en els últims deu minuts. De fet, en la recta final del partit, el BC Andorra arribaria dominant el marcador 67-68 gràcies als punts de Hannah (3/4 en triples), Paulí o McIntyre però en el moment decisiu del partit, les facilitats dels tricolors en defensa juntament amb l’encert local deixaria l’equip del Principat a les portes de la victòria (83-77).

Amb l’aturada de la competició per les finestres FIBA, el BC Andorra no tornarà a competir fins el proper 4 de desembre amb el partit corresponent a la 12a jornada de la Lliga Endesa, a casa, contra el Monbus Obradoiro (18h).