Horòscop del 2 al 8 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Hi haurà moltes ganes de poder parlar amb els vostres, i sobretot ganes de sentir-vos còmodes amb la família, o sigui que estaria molt bé que busquéssiu la manera de poder passar estones amb ells. A part d’això us haig de fer parar atenció en què al llarg d’aquests dies veureu que molta de la gent que teniu al vostre voltant pensa diferent a vosaltres, heu de mirar de no agafar-vos-ho malament que no cal.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tot us pot anar molt bé si tan sols feu una mica de cas als vostres instints, la qüestió és senzillament deixar fluir la vostra energia positiva i d’aquesta manera anar veient solucions als problemes. A banda d’això no us estranyi que tingueu ganes de fer renovacions de vestuari i d’aspecte, animeu-vos a mirar que us pot quedar millor i no tingueu vergonya que renovar-se va bé de tant en tant.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Seran uns dies una mica complicats per a vosaltres, bàsicament perquè tot us farà enfadar i perquè semblarà que res es vol posar de cara, fins i tot en el tema de diners sembla que les coses van una mica fora de temps. Si podeu, mireu de fer tots els passos necessaris per a agafar-vos uns dies de relaxació, ja sé que pot ser complicat, però us fa molta falta desconnectar i reposar dels nervis que teniu.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Haureu d’anar molt en compte en el tema de diners, sembla que tenen moltes ganes de marxar de les vostres mans i us costarà poder mantenir-los. A part d’això seran uns dies molt inestables en els quals les veureu a passar de tot tipus, l’única cosa que us cal és posar-hi paciència i anar solucionant els imprevistos, un darrera l’altre i poc a poc. Sort que amb la parella podeu anar molt bé, aprofiteu-ho.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Estareu força nerviosos, i tot serà tema de coses de metges. Potser no sereu vosaltres directament els que haureu d’anar al metge, però igualment estareu força nerviosos pel tema. Penseu que no cal posar-se nerviós, al cap i a la fi serà el que hagi de ser. El que us anirà millor serà agafar-vos temps per a distreure-us amb els amics i xerrar de tot el que us vingui de gust amb qui us sembli millor.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tindreu molta empenta per a treballar i per a tenir idees molt interessants, de fet el vostre fort aquests dies serà el d’organitzar i portar endavant un munt de coses alhora, cosa que us pot fer estalviar molt temps i us pot fer sentir molt bé. També és interessant saber que al llarg d’aquests dies tindreu el caràcter una mica fort, cosa que us pot portar a contestar una mica massa ràpid, intenteu controlar-vos.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tindreu molta serenitat i se us farà molt difícil fer les coses ràpidament, i tot és perquè necessiteu mirar-vos molt bé el que feu, voleu que tot quedi perfecte i heu de pensar que això és difícil d’aconseguir, no cal que us hi feu mala sang. Com que amb la família hi podeu estar molt bé, seria convenient que miréssiu de passar-hi força estona i així us sentireu molt millor i més acompanyats.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Una de les coses que poden ser un problema per a vosaltres és parlar desmesuradament. Seran una dies en els quals caldrà que pareu molta atenció als demés i sobretot que sapigueu callar, bàsicament perquè si no ho feu us podeu trobar amb algun problema sobretot lligat a la feina, per tant, són dies bons per a esforçar-vos a aprendre a escoltar, a frenar els vostres instints xerraires i a potenciar la concentració.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Hauríeu de potenciar la vostra relació amb els amics, sortir una mica de festa i obrir les vostres idees als altres, de ben segur que us poden donar facilitats per a portar-les a terme, cosa que us aniria perfecte. Amb l’única cosa que cal que pareu atenció és amb que us vigilaran sovint, ja siguin els pares, o bé l’encarregat a la feina, o els professors. Mireu de no fer-ne cap de grossa, us enganxaran.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Directes, clars i, a sobre, amb el guapo pujat. No podeu demanar res més si teniu ganes d’anar a lligar. Seran uns dies molt bons per a convèncer a qui vulgueu del que vulgueu, això no vol dir que us pugueu passar de la rosca, però si que tindreu una mica de marge. Aprofiteu, que les coses van bé per a poder assegurar una mica la vostra situació, ser previnguts és una de les millors coses que tindreu.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Aneu amb compte si heu de parlar amb els germans, més que res perquè tindreu molta facilitat per a discutir amb ells i crec que és una cosa que es pot evitar perfectament. Si veieu que us venen a parlar d’algun tema una mica complicat, deixeu que parlin i després intenteu fer una valoració més constructiva que destructiva segons el tema. A banda d’això, la qüestió dels diners sembla que vol prosperar, ànims.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Pot ser que estigueu una mica despistats i sobretot variables en les idees, bàsicament no tindreu res gaire clar, heu de mirar de centrar-vos una miqueta i buscar la manera de reafirmar més les vostres idees. El problema està en que si no ho feu així us trobareu que patireu molt i, total, per res ja que la incertesa només porta malestar i inseguretat. Demaneu consell si voleu, però intenteu centrar-vos.