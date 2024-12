Comunicat (22h) dels Pompiers 66 sobre l’accident de l’autobús a l’Alta Cerdanya

Els serveis d’emergències intervenint en el lloc del sinistre (Anthony CIRERA / SDIS 66)

Des dels Pompiers Sapeurs 66 s’ha emès un segon comunicat, a les 22 hores, en relació al greu accident que ha patit un autobús aquesta tarda de diumenge a Portè i Puymorens, a l’Alta Cerdanya. El primer comunicat era de les 19 hores i, aquest, actualitza l’anterior. Es confirma la defunció de dos dels passatgers de l’autocar de l’Hospitalet de Llobregat que provenia d’Andorra i que retornava cap a terres catalanes.

L’accident que ha tingut lloc a la carretera RN-320, en territori francès, ha requerit dels serveis d’emergències de França, Catalunya i Andorra. El SAAS, en una nota de premsa, ha assenyalat que posava a disposició un helicòpter que, finalment, no s’ha activat i sí que ha desplaçat des del Principat una ambulància de Suport Vital Avançat SVA.

El comunicat de les 22 hores, a banda de confirmar els dos decessos, indica que hi ha 7 ferits de gravetat i 26 menys greus. En el vehicle hi viatjaven 47 persones. Els ferits han estat traslladats a diferents centres sanitaris, com l’hospital transfronterer de Puigcerdà. També a Perpinyà, Tolosa i Foix.

120 efectius han estat mobilitzats a causa del sinistre, l’origen del qual encara no ha transcendit. En la nota de les 22 hores s’informava que la carretera seguia tancada a la circulació de vehicles, per aquest motiu s’ha d’evitar transitar per aquella via (RN-320).