Horòscop del 18 al 24 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Tens la impressió de no donar a l’abast i tens raó. Sol·licitaran la teva presència i la teva tendresa i t’atabalaràs. Treball: comptes amb molt poc temps per pensar, per organitzar els detalls d’un assumpte que portes entre mans. Delega.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

L’amor et proporcionarà coses sublims si et deixes estimar i aconsellar per aquells que t’estimen de debò. Treball: no tindràs moltes ganes de fer res però la teva eficiència ho suplirà. Quan t’ho proposes tot et surt bé.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Trobar l’equilibri emocional no és tasca fàcil. Entre el cor i el cap ha d’haver-hi un diàleg constructiu. Treball: centra’t en realitzar la teva tasca; així et sentiràs realitzat. Disposes d’un filó creatiu, aprofita-ho.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Si creus que les coses sortiran com esperaves, no projectis pensaments negatius a última hora, això farà malbé els teus plans. Treball: un mal dia el té qualsevol. Queda’t amb això i disculpa una actitud ofensiva.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

T’espera una setmana idíl·lica si et dediques més a l’amor que a la guerra. Et convé fer-ho si desitges l’harmonia. Treball: les teves solucions possiblement siguin les més eficaces. Pacta amb la gent i, sigues més caut en expressar-te.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Un cap de setmana més tranquil del que esperaves. Pot ser que s’alterin els teus plans però això et vindrà bé per quedar-te a casa: la intimitat t’aporta estabilitat i assossec. Treball: trobades molt útils per a la teva agenda laboral.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Perquè la teva relació funcioni, l’important és no deixar que es consumeixi per falta d’atenció i d’il·lusions. Treball: tindràs l’oportunitat d’activar assumptes en els quals la teva paraula és decisiva. És el moment de convèncer.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Viuràs moments intensos, sobretot el cap de setmana. El teu poder de seducció està en alça, deixa que els teus sentits percebin la màgia que hi ha al teu al voltant. Treball: noves experiències que poden generar més activitat.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tracta de posar-te en el lloc de l’altre i així sabràs el que pot sentir quan et prens les seves paraules a la lleugera. Treball: cuida les formes. És possible que una broma pugui molestar el teu company i si crees mal ambient et pesarà.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Amor i feina no se solen compaginar. Esforça’t per canviar la teva forma d’expressar l’afecte si perceps que la teva parella no està entenent el missatge. Treball: quan se’t fica una idea al cap és difícil que te la treguis. Hi ha coses en les que has de claudicar. Cedeix.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Estàs espatllant una bona ocasió de gaudir. La teva desconfiança no està justificada, canvia el xip. Treball: bon moment per presentar projectes, relaxa’t i deixa que les coses arribin per si soles. Tingues més confiança en tu mateixa.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Aprofita totes les hores del dia per ser feliç. Una experiència adversa et recordarà l’important que és generar optimisme.

Treball: per fi tancaràs un tema que s’ha anat retardant i donant-te la llauna. Et sentiràs alliberat.