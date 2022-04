Horòscop del 18 al 24 d’abril

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

El millor que tindreu serà la facilitat d’expressió, ja bé sigui amb els gestos com amb el parlar. És possible que tothom us entengui a la primera i això és bo. També serà molt important el bon rotllo que gaudireu amb la figura de la mare de qui aconseguireu tot el que us proposeu, de totes maneres aneu en compte perquè si us passeu demanant, a la llarga hi acabareu perdent, no cal abusar, sigueu bons minyons.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Estareu molt indecisos, no deixeu que els vostres dubtes us bloquegin fins al punt de no saber el que voleu, ja sé que és difícil però heu d’intentar trobar la manera d’estar més segurs de les coses. Per altra banda, és possible que al llarg d’aquests dies us sentiu contents en el camp dels diners, potser és perquè heu sabut controlar bé la situació i ara us adoneu que en teniu una mica més del que us pensàveu.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Gastareu molt més del compte, heu d’intentar controlar-vos una mica perquè tot són despeses innecessàries, a veure si vigileu un xic més el que feu amb els diners. Per altra banda tindreu, uns dies molt dedicats als amics, i tant vosaltres com la vostra parella (si en teniu, és clar) estareu molt ocupats en temes de societat, o bé anant de casament o de qualsevol tipus de celebració, passeu-s’ho bé.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Us sentireu força bé però al mateix temps hi ha moltes tendències a què us preocupeu potser una mica més del compte per coses que ja teniu força solucionades. El motiu de preocupació serà força absurd i us en adonareu aviat, o sigui que passareu uns bons dies al cap i a la fi. Haureu d’anar a visitar algú que està internat ja sigui a l’hospital, residència, presó etc. Somrieu que li aniran molt bons els ànims.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Tot va marxant força normal, com sempre però hi ha alguna cosa que no us deixa estar massa tranquils, és com una sensació estranya que us fa perdre la seguretat i el vostre caràcter directe, no patiu que és una cosa que durarà pocs dies, però mentrestant seria bo que no féssiu res de massa compromís sobretot en el camp de la feina, si és possible deixa per més endavant el tema de contractes i firmes.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

En el camp dels diners sereu persones afortunades, tot i que no heu d’esperar cap mena d’herència, més aviat un cop de sort, o bé un cop de sort a la vostra mare i que a vosaltres també us va bé. En l’únic punt on poden ser les coses conflictives serà en el camp dels amics on hi haurà alguna diferència d’opinions amb enfrontament verbal i tot, però la sang no arribarà pas al riu.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Sentireu la necessitat de parlar amb els germans si en teniu, és clar. Si teniu l’oportunitat feu-ho, no està mai de més parlar amb la família sempre i quan sigui de bon rotllo. Per altra banda, és important destacar la necessitat que sentireu d’anar a donar un vol tot sovint, necessiteu que us toqui l’aire, i és bo que us toqui perquè porteu massa temps clavats allà mateix i no és bo, feu un bon canvi d’aires.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

A part que tindreu molta necessitat d’estar a casa, és com si enyoréssiu la figura del pare, potser estaria bé parlar amb ell si és possible, i si no el que hauríeu de fer es recordar-lo però amb alegria i de bon rotllo. També heu de saber que teniu uns bons dies per anar a lligar, o sigui que si no teniu parella és un bon moment per agafar la canya i començar a preparar l’ham, a veure què pesqueu.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Contactareu molt fàcilment amb les persones del sexe contrari i això és bo si teniu ganes de marro ja que la gent amb la que us feu no buscaran pas la vostra amistat, si no que més aviat buscaran sexe ràpid i fàcil. A les vostres mans està, si voleu o no, aquí jo ja no m’hi poso cadascú sap el que vol i el que busca, o sigui que si us va bé, endavant i sinó aire i bon vent. Penseu bé primer què voleu fer.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Haureu de tenir en compte la salut al llarg d’aquests dies, hi ha tendències a què arreplegueu totes les passes que corren i que, a sobre, les porteu d’allò més malament, però tampoc cal agafar-s’ho d’una manera tan greu, que no serà res, és més de la manera que us ho agreugeu amb la idea que hi poseu, o sigui que a veure si us animeu una mica i així no arreplegareu res de res.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Molt bon rotllo amb els amics i això és important perquè us cal fer una mica l’animal i deixar-vos de serietat i de feina que ja en feu massa sovint. O bé us decidiu a anar una mica a divertir-vos, o feu venir la diversió a casa, vosaltres veureu que us va millor, la qüestió és que no us quedeu a casa sols i avorrits. Per altra banda, procureu portar-vos bé amb la mare que la teniu una mica abandonada.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

És molt possible que algú us faci enfadar molt amb algun tema relacionat amb diners, ja sé que no és el vostre fet enfadar-vos per aquests motius, però aquesta vegada us toquen la fibra sensible i us puja la mosca al nas, només us puc dir que us ho agafeu amb calma perquè per molt que us enfadeu no canviareu res i desprès podeu arribar a fer coses que us sabran greu més endavant, respireu a fons.