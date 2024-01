Horòscop del 15 al 21 de gener

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Us sentireu molt més guapos que de costum i és que teniu un encant especial entre misteriós i poètic que us dona moltes facilitats davant els demés, ja les podeu aprofitar que no passa gaire sovint això. Per altra banda heu d’anar preparats per tot el moviment que es prepara en la vostra economia, la veritat és que val la pena prevenir abans que la cosa pugui ser perillosa, heu de tenir els ulls oberts.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Sereu molt clars i directes davant dels vostres problemes de diners i, això, és bo ja que us ajudarà a poder arreglar coses endarrerides i a facilitar els pagaments que us venen a sobre. També estareu molt bé en el camp familiar, on podreu buscar la manera de suavitzar les coses si és que hi ha algun problema i, si no n’hi ha cap, les coses poden ser molt més agradables que de costum que ja és bo, estareu més contents.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Sembla que la sort està de la vostra part i tot el que es pugui arreglar parlant troba la seva solució, sols cal que pareu atenció en el moment adequat i dieu el que més convé, deixeu-vos portar. Per altra banda seran dies de fer amics a tot arreu i això sempre va bé, al menys no us sentireu sols i aprendreu moltes coses noves que no us havíeu plantejat encara. Parlar obre la ment a les noves idees.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tindreu una fantàstica relació amb la figura de la mare, cal que ho aprofiteu i que no deixeu passar res de res per a comentar-li, us pot donar sortides per a un munt de coses diferents, en canvi amb el pare serà millor no explicar-li res aquests dies perquè estarà massa atabalat amb les seves coses i no estarà gaire per a històries. Estareu força romàntics ja cal que ho aprofiteu per a fer saber el que sentiu.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Tindreu la necessitat de trencar esquemes i de fer veure als demés que les coses no són com es pensen, sobretot en el nivell familiar i de casa, sempre va bé deixar coses clares, però és important que valoreu les coses abans d’aixecar la llebre. En el camp de la feina hi haurà facilitat de propostes que us poden anar bé, però són per poc temps, o sigui que heu de veure què us convé més, si canviar o no.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Els vostres propòsits s’allargaran més del que voleu, no cal que us hi capfiqueu, senzillament heu de prendre paciència i ja està, tot arribarà. A part d’això és fàcil que agafeu més responsabilitat de les coses, sobretot en el tema de la feina i dels diners, buscant maneres d’arribar a tot i de treure beneficis del que feu. No us desanimeu si la cosa va més lenta del que us penseu sobretot, la paciència és bona.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

La vostra imaginació serà un puntal per a les coses que heu de fer al llarg d’aquests dies i us donarà la facilitat de veure sortides allà on fa temps no en veieu, és important que no ho deixeu passar i que torneu a obrir els vostres horitzons, no cal que patiu o us reprimiu, dieu el que penseu que segur que estarà bé. Es una bona època per a recollir diners de manera fàcil, ara bé no us els gasteu per res.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tindreu les idees molt clares i directes tant en la feina com en els diners, no us faltaran sortides per a arreglar les coses ni per a anar a lligar si convé, ara bé heu d’anar molt en compta amb l’esverament que porteu ja que us pot fer equivocar en moments claus en les quals cal fer les coses molt ben fetes, si em voleu creure respireu a fons abans de tirar endavant i sobretot penseu en els pros i els contres.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Serà impressionant la xerrera que portareu i la facilitat de conversa que despertareu i és que no us faran callar ni sota l’aigua, això porta coses a favor i en contra. A favor perquè us podreu expressar bé i amb claredat i en contra pel fet que hi haurà persones que potser no encaixaran massa bé la vostra forma de pensar, hauríeu de mirar de vigilar quan i a qui li digueu el què, així no hi haurà problemes.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Aquests dies us vindrà la necessitat de cuidar-vos i de fer les coses ben fetes. Potser no anireu al gimnàs, però sí que controlareu millor el que mengeu i dormiu que ja va bé. De totes maneres això nomes durarà uns dies ja que no és pas que tingueu massa ganes de cansar-vos i la mandra tornarà a fer acte de presència, estaria bé que miréssiu de mantenir l’activitat força dies, el cos us ho agrairà.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Estareu molt sensibles i tot us afectarà d’una manera exagerada, estaria bé que busquéssiu bones companyies i que miréssiu d’estar el menys sols possible ja que la soledat us pot fer estar més melancòlics i encara serà més apagat tot. La solució és anar a llocs divertits i envoltar-vos de molt bon rotllo, així no cal patir. Podreu somriure i gaudir del bé que us ho podeu passar amb els amics.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Encara que us sentiu sols i malament no us heu d’aïllar ja que tot són sensacions i també la necessitat de que us reconeguin la vostra feina i la vostra persona. Hi ha una solució fàcil que és reconèixer un mateix la feina que fa i donar-li el seu valor, penseu en les coses positives que podeu fer i que ja feu. Veureu com us sentireu millor i no feu cap mal a ningú, estem en un món molt independent.