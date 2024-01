El VAR li dona la victòria al Leganés, al minut 95, davant de l’FC Andorra (2-3)

Imatge del partit FC Andorra 2 – Leganés 3 (FC Andorra)

L’FC Andorra ha començat perdent aquest 2024 a l’Estadi Nacional davant del líder, el Leganés, en un partit en el qual el conjunt pirinenc s’ha avançat fins a dues vegades en el marcador. La primera part ha estat de clar domini tricolor, on la possessió ha arribat a ser fins al 80% – 20% a favor dels locals, però les clares oportunitats de gol es trobaven a faltar a les dues porteries.

La segona part no ha pogut començar millor per a l’equip andorrà, ja que al primer minut de joc, Jandro Orellana obria el marcador amb un gol a passada de José Marsà, però a poc més d’un quart d’hora després, al minut 62, el líder empatava el partit amb un gol de Sergio González a passada de Fran Portillo.

L’equip d’Eder Sarabia no li ha perdut la cara al partit i al minut 75, l’àrbitre xiulava un penal a favor dels del Principat que acabaria transformant Iván Gil per a tornar a posar l’equip dels pirineus per davant en el marcador. Però, l’alegria dura poc a casa de l’equip petit i el Leganés igualava el partit només dos minuts després, al minut 77, amb un gol de Jorge Sáenz a passada de Jorge Miramón.

Quan tothom pensava que el partit acabaria 2-2, un penal decretat pel VAR, molt discutible, amb una disputa de pilota de Sergio Molina i Nyom, que en un principi l’àrbitre no havia xiulat. La jugada ha continuat i Àlex Calvo de l’Andorra ha marcat a la contra, però l’àrbitre ha anul·lat el gol per fora de joc, després 5 minuts amb el joc aturat per la intervenció del VAR. El col·legiat ha xiulat penal i Diego García l’ha transformat per a deixar el 2-3 al marcador.

El proper partit dels andorrans, que ara estan a tan sols 1 punt per sobre del descens, serà el proper divendres, a les 20:30 hores, a la Romareda davant del Saragossa.