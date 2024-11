Horòscop de l’11 al 17 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Aquests dies seran una mica complicats en el camp de la parella, hauríeu de buscar la manera de no discutir i, sobretot, la manera de no posar-vos nerviosos, primer que no us convé i segon que això encara potència més el malestar. Per altra banda, ho teniu molt bé per a viatjar, o sigui que ja ho sabeu, no cal discutir, cal anar a voltar i a veure coses noves i diferents, no cal que us quedeu a casa.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tot i que haureu d’anar amb compte amb les entrebancades, ja que en sereu propensos, no us podeu queixar perquè les coses us sortiran de manera bastant fàcil, només és qüestió d’agafar-ho tot en el sentit més positiu i mirar de no preocupar-vos gaire. No us estranyi el fet de que hagueu d’anar més d’una vegada a visitar algú que estigui a l’hospital, agafeu-vos-ho amb paciència.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tindreu el caràcter molt irritable i estaria molt bé que penséssiu abans de dir alguna cosa que després us sabés greu haver dit. De vegades l’esverament pot ser un problema i aquests dies ho podreu comprovar. Sort que en el camp de la parella les coses us poden ser més fàcils i serà de gran ajuda el poder comptar amb la persona que teniu al costat, hi podreu anar a buscar suport i tranquil·litat.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Direu el que penseu sense embuts, i no està pas mal fet, ara bé heu de mirar de ser una mica més delicats que sinó us podeu trobar amb algun embolic per algun malentès o alguna paraula massa directa. De totes maneres és important deixar anar les vostres idees i pensaments, ja que callar no és massa bo tampoc. Podeu conèixer alguna persona que prové de l’estranger, serà un fet curiós.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Us costarà expressar el que sentiu i el vostre tarannà serà misteriós i enigmàtic, no podreu evitar guardar en secret el que us afecta i voldreu passar desapercebuts tot i que no podreu. A part de que tindreu un instint especial davant l’actuació de les persones del vostre voltant, captant ràpidament el que senten. El millor que podeu fer és enfocar les vostres energies a la feina i als estudis ja que us concentrareu bé.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Necessitareu que us ajudin una mica en el camp de les decisions, ja que us costarà valorar què és el que us va millor, i fins a cert punt necessitareu que algú us doni la seva opinió sobre cada cas. No us amoïneu que només seran uns dies i prou, a part de que si us deixeu ajudar us sentireu molt bé i us apropareu més als vostres que sempre està prou bé i ho agraireu en algun altre moment.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tindreu la ment molt clara i sabreu molt bé allà on voleu anar i on no, ara bé, la part de les emocions us farà trontollar, ja que la vostra sensibilitat serà més gran del normal i tot us afectarà, us serà molt difícil passar de tot si veieu algú amb problemes. Si podeu, ajudeu a qui us sembli, us sentireu millor i de passada, a l’altre, li anirà prou bé. Si teniu algun examen podeu estar contents que us anirà molt bé.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Estareu molt feliços i sabreu apartar aquelles coses que us fan posar de mal humor, a vegades va bé poder separar el bo del que no ho és tant i, si a sobre us afecta al vostre estat d’ànims, encara més. Podreu estar contents de poder-ho fer de manera natural. Per altra banda, hi haurà molt bon rotllo amb la figura del pare, ja cal que ho aprofiteu si podeu, perquè això no passa gaire sovint.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Estareu una mica nerviosos i us serà molt difícil controlar aquest estat perquè tot us posarà com una moto i de vegades ja va bé, però aquesta vegada us afectarà massa al vostre físic i no és convenient. Si podeu mireu de fer alguna cosa per a calmar-vos, com ara anar a un balneari o a fer-vos algun massatge. Tot i que seran uns dies en els que tindreu sort contràriament als vostres nervis.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La vostra prioritat serà donar suport i confiança, tant a la feina com en la relació de parella, cosa que us anirà molt bé per a sentir-vos més segurs i directes en tot el que feu en relació a aquests dos camps. També és important saber que de la mateixa manera que doneu confiança us donaran suport els altres i, en especial, la figura de la mare us serà un bon puntal per a tot, confieu-hi.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Viure en un món de fantasia serà molt fàcil per a vosaltres i estar despistats serà el més normal durant aquests dies. Ja us avanço que no cal que us preocupeu gens ni mica. Senzillament, el que heu de fer és buscar la manera de passar-ho bé i gaudir de tot el que us passa. Això significa pensar més en el present i no capficar-se per coses que no saps si passaran en el futur.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Aquesta serà una setmana en la qual els d’aquest signe haureu d’anar en compte. Malfieu-vos d’algunes amistats o, millor dit, d’aquella gent -per sort no massa- que asseguren que els feu confiança perquè tindreu tot el seu suport. És molt probable que aquests elements vulguin aprofitar-se de vosaltres. Per tant, alerta! D’altra banda, seran uns dies en els quals la inspiració serà predominant. Mireu de fer millores a la llar relacionades amb el bricolatge.