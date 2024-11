Feliç casament

Juan Juncosa

El meu germà Josep i la meva cunyada Ana es casen. Després d’estar junts al voltant de vint-i-cinc anys es continuen volent i fent bromes com a l’inici de la relació. No cal trobar a algú amb qui envellir sinó a algú amb qui sempre et sentis jove. Ells dos s’han trobat l’un a l’altre i són molt feliços. L’amor no té edat, però igual que una planta, cal cuidar-lo sempre, respectar a l’altre, i mai deixar de veure a l’altra persona com algú especial per a tu. Ells són així. Amb un estira-i-arronsa, però es volen l’un a l’altre. Mals moments han passat segur en vint-i-cinc anys. Qui no? Però els han superat i això els uneix més si fos possible. Són feliços sens dubte perquè només fa falta veure’ls junts. Qualsevol podria envejar-los i s’equivocaria, una cosa així no s’enveja.

Aquell que tingui la capacitat de veure-ho, únicament ha d’alegrar-se i reconvertir la seva vida en un objectiu millor. El meu germà quina paraula tan petita per a una cosa tan gran com és un germà. Penso en la nostra vida junts des que el recordo. Com hem crescut junts durant els estudis, totes aquelles festes i problemes ja passats, només per a recordar que és el meu germà. Un tipus gran que sempre ha buscat guanyar-se la vida i ser feliç. Felicitats per trobar aquesta felicitat i gaudir-la. Els meus ulls ploren d’alegria per vosaltres. Us vull veure tan feliços com ho sou ara mateix, sempre.





