L’Església d’Urgell celebrarà noves ordenacions aquest juliol

En aquest mes de maig, mes de Maria, la família de l’Església d’Urgell s’ha posat en camí cap al Santuari de la Mare de Déu de Núria, patrona del Bisbat, en una jornada familiar i catequètica viscuda el passat divendres 1 de maig. En acabar l’Eucaristia, el bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano, va anunciar amb joia les ordenacions que tindran lloc aquest mes de juliol, “signe d’una Església que continua donant fruit enmig del poble fidel”.
Els diaques Mn. Gilbert Bea i Mn. Edinson-Josep Salas rebran l’ordenació presbiteral el dimarts, 7 de juliol, festivitat de sant Ot, a les 18 hores, a la Catedral de Santa Maria d’Urgell. En el seu camí vocacional, Mn. Gilbert comparteix: “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”, mentre que Mn. Edinson-Josep recorda que “tot cristià, tot batejat, ha d’estar obert al pla de Déu”.
El diumenge, 12 de juliol, a les 18 hores, a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, el seminarista Carlos Steve Rosas rebrà l’ordenació diaconal. “No hi ha res més bell que donar la vida per amor a Déu i als germans”, afirma en el seu testimoni vocacional.
Finalment, el diumenge 19 de juliol, a les 18 hores, a l’església de Sant Miquèu de Vielha, serà ordenat diaca el seminarista Mateo Arias Arango, que resumeix el seu camí vocacional amb les paraules que el Sant Pare Benet XVI en l’homilia d’inici del seu pontificat: “Crist no treu res, ho dona tot”.
Aquestes celebracions “són motiu d’acció de gràcies i esperança per a tota l’Església diocesana”. Per això, el bisbe i els qui seran ordenats fan extensiva la invitació a tota la família de l’Església d’Urgell “perquè pugui participar d’aquesta joia compartida, acompanyant amb la pregària i la presència aquests germans nostres que es disposen a lliurar la vida al servei de Déu i del seu poble”, manifesten des del Bisbat.