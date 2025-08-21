Ho sabies? Les perles de Mallorca: diferència amb altres perles

L’origen de les Perles de Mallorca es remunta a finals del segle XIX, quan l’empresa Majorica fou fundada el 1890 per un emprenedor alemany anomenat Eduard Heusch. Va establir-se a Manacor, aprofitant la mà d’obra local i el clima favorable. Heusch va desenvolupar un mètode innovador per a crear perles artificials que imitessin fidelment l’aparença de les perles naturals, però amb més durabilitat i un preu més accessible.
Aquest procés, perfeccionat al llarg dels anys, ha convertit Mallorca en un centre mundial de producció de perles artificials d’alta qualitat. Les Perles de Mallorca es fabriquen utilitzant un nucli de cristall recobert per capes d’un líquid anomenat “essència d’orient”, fet a partir d’escates de peix i altres substàncies orgàniques. Aquest recobriment s’aplica amb molta cura i paciència, per tal d’aconseguir una textura i un reflex natural. Les perles són posteriorment polides i sotmeses a controls de qualitat rigorosos.
Aquest procés meticulós dona lloc a perles pràcticament indistingibles a la vista de les naturals, però amb característiques que les fan especialment resistents a l’ús, la llum i l’aigua. Les Perles de Mallorca es diferencien principalment en tres aspectes:
- Origen artificial: A diferència de les perles naturals (formades de manera espontània dins les ostres) o les perles cultivades (formades mitjançant la intervenció humana, però dins d’un mol·lusc viu), les perles de Mallorca són completament artificials.
- Durabilitat i resistència: El seu recobriment especial i el control del procés fan que siguin més resistents a la calor, la suor, els perfums i altres agents externs que poden danyar les perles naturals.
- Preu i sostenibilitat: Les Perles de Mallorca tenen un cost molt més assequible, fet que les fa accessibles a un públic més ampli. A més, en ser artificials, no impliquen l’explotació de recursos marins com sí que passa en el cas de les perles naturals o cultivades.