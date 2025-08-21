i2CAT i Autopistas avancen en la implementació dels casos d’ús

El centre de recerca i2CAT i Autopistas, filial d’Abertis a Espanya, continuen avançant en DIMOS 5G, el seu projecte pioner en mobilitat connectada i sostenible. Durant els pròxims mesos continuaran fent passos en la digitalització d’infraestructures viàries, iniciant la implementació pràctica dels seus tres casos d’ús clau i validant-los en un entorn real, concretament en la C-32.
El projecte, impulsat per i2CAT i Autopistas i finançat en el marc del programa UNICO Sectorial 5G 2023 amb fons europeus NextGenerationEU, té per objectiu habilitar un nou model de mobilitat basat en la comunicació vehicular intel·ligent (5G i C-V2X), la sensorització de l’entorn i l’ús de bessons digitals. El projecte també compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Durant 2024, el consorci per al desenvolupament del projecte -que té una inversió total de 591.837 euros, dels quals gairebé la meitat, 250.110 euros, es corresponen amb una ajuda del Ministeri espanyol per a la Transformació Digital i de la Funció Pública- va definir amb precisió els casos d’ús i, actualment, es treballa en la integració tècnica i desenvolupament d’algorismes de predicció i presa de decisions.
Anna Carreras, responsable del projecte per part d’Autopistas explica: “Els casos d’ús del projecte s’alineen perfectament amb la visió/missió d’Autopistas i de l’FRL de Abertis de proporcionar nous serveis de mobilitat segura i sostenible. En particular, els dos primers casos d’ús de DIMOS 5G s’enfoquen en una gestió de la mobilitat proactiva que permeti anticipar-se a situacions perilloses tant pel que fa a seguretat viària com ambientals”. I afegeix: “El tercer cas d’ús pretén explotar el màxim potencial de les comunicacions V2X per a agilitzar el pas d’un vehicle d’emergències en el cas d’emergències en túnels o de les seves proximitats.
“L’agregació de dades V2X en el Bessó Digital de la C-32 ens permet una transició més natural cap a la futura autopista intel·ligent gràcies als desenvolupaments en curs. Aquests inclouen, d’una banda, motors de presa de decisió millorats, ja que compten amb un major coneixement dels usuaris de la carretera en temps real i, de l’altra, un generador de maniobres cooperatives centralitzat capaç d’orquestrar i enviar instruccions individuals a cadascun dels vehicles per a conèixer les característiques de tots ells i facilitar l’adopció a la conducció autònoma”, explica Bruno Cordero, investigador de la línia de recerca en V2X a i2CAT.
Implementació dels casos d’ús
DIMOS 5G afronta un desplegament de tres escenaris que permetran validar l’impacte de les tecnologies aplicades en seguretat viària, sostenibilitat ambiental i resposta a emergències:
1. Cas d’ús 1 – Millora de la seguretat viària:
Sensors distribuïts en 56 km de la C-32 permetran detectar situacions de risc, com ara congestions o accidents, que seran gestionades per un sistema de predicció i anàlisi. Les alertes es transmetran als vehicles mitjançant tecnologia V2X, cosa que permet anticipar comportaments i prevenir incidents.
2. Cas d’ús 2 – Reducció d’emissions contaminants:
Es monitoraran emissions de CO2, NOx i partícules (PM) en temps real, vinculant aquestes dades amb la informació de trànsit. El sistema generarà estratègies de mitigació com la regulació de velocitat o desviaments temporals per a reduir la petjada ambiental del trànsit.
3. Cas d’ús 3 – Priorització de vehicles d’emergències:
A través de la infraestructura connectada, es desenvoluparà un sistema de gestió de prioritats per a ambulàncies i altres vehicles d’emergències en trams crítics com túnels. Amb aquesta implementació es busca reduir els temps d’arribada al punt de l’incident, coordinant el comportament d’altres vehicles en la via.
Durant els mesos vinents, i2CAT i Autopistas completaran el desenvolupament del Bessó Digital, ampliaran la infraestructura de comunicacions 5G i començaran les proves de camp amb vehicles connectats. Aquestes accions permetran validar tècnicament les solucions proposades i extreure recomanacions aplicables a futures normatives de mobilitat intel·ligent, sostenible i connectada.
