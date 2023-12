El frare del temps

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: Higròmetre / Frare del temps.

Aquest joc o, potser més aviat passatemps o “entreteniment”, fa referència al popular i ja centenari higròmetre. Ideat per a un sol participant, fa tot just una setmana (14 de desembre) que està sent comercialitzat per la casa Educa Borràs.

Assegut, amb un llibre obert a les mans i la bola del món als seus peus, el Frare del temps prediu el temps que farà demà. El popular higròmetre Frare del temps, creat el 1894, ha estat, i és encara, un dels previsors del temps més reconeguts que se segueix comercialitzant.

Té més d’un segle d’antiguitat, “els seus inicis es remunten quan el 1894, el nostre avantpassat Agapito Borràs Pedemonte, amb els seus llibres de física recreativa d’aquella època, va idear aquest particular higròmetre”, assenyalen els seus creadors..





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística