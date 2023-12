El perfecte amfitrió per Cap d’Any

Unes parelles celebrant el Cap d’Any (Getty images)

Les festes de Nadal són una època màgica plena de moments especials, reunions amb éssers estimats i alegria compartida. Com a amfitrió, tens la responsabilitat d’assegurar-te que els teus convidats se sentin benvinguts i gaudeixin d’una experiència memorable. Nadal ja ha passat, però encara resten dies de gresca en aquestes festes. I, el Cap d’Any, és una de les vetllades més sonades quant a celebracions a taula ens referim.

Aquí tens alguns consells i un ordre a seguir per a ser un amfitrió excepcional

1. Planificació prèvia:

Abans de l’esdeveniment, fes una llista de convidats i confirma la seva assistència. Això t’ajudarà a planificar les quantitats d’aliments i begudes necessàries. Decora la teva llar amb una temàtica ideal per a rebre el nou any i per a crear un ambient acollidor i festiu. Assegura’t que hi hagi espai suficient per als convidats per a moure’s i socialitzar.

2. Menú deliciós:

Planifica un menú variat que agradi a diferents gustos i preferències. Inclou opcions per a persones amb restriccions alimentàries o preferències especials. Si és possible, preocupa’t de preparar alguns plats amb antelació per a reduir l’estrès el dia de l’esdeveniment. També pots optar per plats que es puguin mantenir calents durant l’arribada dels convidats.

3. Recepció càlida:

Saluda els teus convidats amb un somriure càlid i un agraïment sincer per la seva presència. Ofereix-los una copa o beguda i un petit refrigeri perquè se sentin immediatament còmodes. Dona’ls una breu visita per la teva llar si és la primera vegada que la visiten, i presenta’ls als altres convidats per a fomentar una atmosfera amigable i inclusiva, si és el cas.

4. Entreteniment planificat:

Planifica algunes activitats o jocs que puguin mantenir els convidats entretinguts i afavorir la interacció. Jocs de taula nadalencs o un karaoke poden ser opcions divertides. Prepara una llista de reproducció amb música festiva apropiada per a afegir un toc d’alegria a l’ambient.

5. Detalls d’atenció:

Considera petits detalls que facin que els convidats se sentin especials. Petits obsequis per a que recordin la nit o targetes personalitzades amb desitjos per un feliç any nou, entre d’altres, poden afegir un toc personal a la teva festa.

6. Flexibilitat i adaptabilitat:

Sigues flexible en la teva planificació. Entén que pot haver-hi imprevistos i estigues preparat per a adaptar-te a canvis. La clau és mantenir una actitud positiva i fer front als desafiaments amb calma.

7. Un bon comiat:

A mesura que la festa arriba al seu final, acomiada’t dels teus convidats amb gratitud. Si ho consideres apropiat, pots oferir-los petites delícies per a emportar-se a casa com a agraïment per la seva presència.