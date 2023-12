Títol: Percy Jackson y los dioses del Olimpo

Durada: 60 minuts

Gènere: Aventura, fantasia, família

Creació: Rick Riordan, Jon Steinberg, Dan Shotz

Intèrprets: Walker Scobell, Leah Jeffries, Aryan Simhadri

Temporades: 1 Capítols: 8

Plataforma: Disney +

Percy Jackson y los dioses del Olimpo gira al voltant de Percy, un noi adolescent que viu la vida normal en plena Nova York. I encara que estigui estudiant en una escola per a nens amb problemes com la dislèxia, el que no sap és que el seu pare és, ni més ni menys, que Posidó, el déu grec dels oceans, per la qual cosa és un semidéu.

Després d’aquest descobriment, s’haurà d’enfrontar a diverses aventures mitològiques amb els seus dos amics Grover, un sàtir que sempre ha estat al seu costat, i Annabeth, filla d’Atenea, deessa grega de la saviesa. Junts hauran de recuperar el Raig Mestre de Zeus abans que arribi el solstici d’estiu per a salvar l’Olimp i també netejar l’honor del seu pare.





Sensacine