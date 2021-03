Títol: Hierro

Durada: 52 minuts

Gènere: Drama, Suspens

Direcció: Pepe Coira0

Intèrprets: Candela Peña, Dario Grandinetti, Kimberley Tell

Temporades: 2 Capítols: 14

Sinopsi:

Hierro és un thriller policíac que segueix la història de Candela, una jutge que acaba de ser destinada a la illa de Hierro com a càstig pel seu comportament disconforme. Candela s’ha d’adaptar a la seva nova vida a l’illa més remota de l’arxipèlag canari on ha de resoldre un nou cas una mica complex. El futur marit de la filla de Díaz, un fosc empresari, és assassinat. Totes les sospites cauen sobre l’empresari que treballa al marge de la legalitat. Candela i Díaz tenen com a objectiu descobrir la veritat sobre l’assassinat, per a això es submergeixen en un camí a l’abisme que comença al paradís.