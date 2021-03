Allotjaments amb encant

T’agradaria sorprendre la teva parella?, viure en família una experiència diferent i inoblidable? O simplement gaudir de la naturalesa d’una forma diferent? I és que hi ha moltes altres opcions a part dels hotels i les cases rurals per a desconnectar i allunyar-se de la rutina diària. Et proposem unes quantes opcions molt originals per a una celebració especial que sempre quedarà en el record.

Si vols fugir del típic allotjament… Què tal una cabana en la copa d’un arbre? Poder-se submergir enmig de la naturalesa, a vista d’ocell a una altura d’entre cinc i nou metres del terra, sense electricitat ni aigua corrent… només silenci. Això és el que poden oferir-te a Cabanes Dosrius, a partir de 150 euros, amb habitació i desdejuni.



A Sant Hilari Sacalm també trobem Cabanes als Arbres. Aquestes casetes de fusta estan dotades de xemeneia per a les fredes nits d’hivern. Inclouen el desdejuni, a partir de 230 euros, segons temporada i tipus de cabana. Al recinte, també compten amb una varietat de serveis com una piscina. El preu inclou l’habitació, sopar i una sessió de Spa per a dos.

També a la Vall de Bianya a un preu de 225 euros trobem unes boniques cabanes en els arbres amb xemeneia i dotades de jacuzzi privat.



Una altra opció original és la que tenen a Mil Estrelles a Cornellà del Terri. En aquesta ocasió podràs gaudir d’una nit màgica sota les estrelles dormint en unes grans esferes completament transparents i enmig del bosc. Això sí amb la privacitat necessària. Per 235 euros podràs gaudir d’una d’elles. Inclou allotjament d’1 nit, sopar, desdejuni i lloguer de 2 bicicletes per a poder conèixer l’entorn que les envolta.



Una mica més tradicional és l’oferta que trobem a la casa rural La Casassa, a Sant Gregori (Gironès). Suites amb tot luxe de detalls per 275 euros la nit. Això sí, la diferència la marca la piscina climatitzada completament privada amb la qual compten les habitacions, que no es poden trobar enlloc. A més, en l’exterior disposen de barbacoes d’ús exclusiu per als clients.



Finalment, una altra idea no menys original i que trobem a Barraca Entre Vinyes a Arboçar, a l’Alt Penedès. Barraques de pedra entre vinyes. Per 150 euros la nit, pots gaudir d’una estada singular en el qual ve inclòs un tast de vins de la zona.



Sens dubte totes elles idees sorprenents que no deixaran a ningú indiferent.