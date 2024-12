‘Here’, de Robert Zemeckis

Robert Zemeckis es basa en la premiada novel·la gràfica de Richard McGuire amb l’ajut del guionista Eric Roth per a dirigir la pel·lícula ‘Here’ a partir d’un concepte molt interesant per original i innovador com és el de rodar en un pla fix la història d’una casa posant l’atenció en la sala d’estar com a única localització. A partir d’aquest valuós repte cinematogràfic, el famós cineasta americà crea un bonic trencaclosques mitjançant la superposició de les vivències dels seus diversos habitants alternant diferents temps històrics. El resultat és un encadenat aleatori de fets i personatges centrats especialment en l’entorn familiar en el caliu del saló menjador de l’habitacle tot combinant instants ben encertats i emotius amb altres moments més superficials i sobrers.

Enmig d’aquest mosaic humà sobresurt el protagonisme de Richard Young (Tom Hanks) i Margaret Young (Robin Wright) a través d’una vida sencera que va del seu enamorament i embaràs passant pel seu casament i paternitat fins a la seva separació i posterior retrobament per a tancar la quadratura d’un cercle vital. Per a fer possible retratar l’evolució dels dos actors i, també, els seus familiars directes, Zemeckis s’ha servit de la tècnica aportada pel mètode Methaphysic Live que permet recrear els personatges en diferents edats de manera hiperrealista sense haver de recórrer a l’ús d’efectes especials. D’altra banda, el rejoveniment de Tom Hanks i Robin Wright, mitjançant aquests acurats retocs o l’ús d’efectes digitals per a retratar l’entorn natural prehistòric amb cataclismes naturals o els seus dinosaures o els avantpassats indis que vivien en els paratges salvatges on anys després es construiria la casa, li donen a la pel·lícula un caire com de cinema d’animació, també.

L’arc històric d’aquest assentament abans de la construcció de la casa protagonista l’any 1900 permet veure l’evolució també de la casa colonial veïna, habitada originalment per William Franklin (Daniel Beetts), fill de Benjamin Franklin, abordant els anys de la independència dels Estats Units de l’Imperi Britànic. I un cop s’ha aixecat l’immoble epicentre de la pel·lícula hi podem trobar diversos propietaris i llogaters com és el cas de la divertida parella dels anys 30 i 40 formada per un inventor de sofàs plegables, Le Beeckman (David Fynn), i la seva dona, la model Stella Beekman (Ophelia Lovibond). El cèlebre director de films tan recordats com ‘Nàufrag’ (2000) o les pel·lícules d’animació ‘Polar Exprés’ (2004) i ‘Conte de Nadal’ (2009) ha reunit trenta anys després del seu oscaritzat èxit ‘Forrest Gump’ a la seva parella protagonista, Hanks i Wright. L’extens repartiment es completa amb actors com Kelly Reilly i Paul Bettany com els pares de Richard Young.