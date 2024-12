Com mantenir la cel·lulitis sota control de manera efectiva

Una dona amb la cel·lulitis sota control (Belleza Activa)

Cel·lulitis en ple mes de desembre? Els problemes, tractats amb temps, se solucionen millor, i això és indiscutible. Per això, avui posem la nostra atenció en la cel·lulitis, aquella de la qual ens en recordem a la primavera, quan comencem a alleugerir-nos de roba. Ara, quan el fred ja és aquí, és el moment de començar a planificar com ens volem veure més endavant. Comencem per la cel·lulitis, un dels principals problemes estètics per a moltes dones.

La realitat és clara: ni la pèrdua de pes, ni l’exercici, ni els massatges, ni les cremes eliminen per complet la cel·lulitis, una afecció que afecta el 80-90% de les dones adultes en diferents graus. Aquesta pot manifestar-se des d’una cel·lulitis lleu, amb pell irregular i clotets tipus “pell de taronja”, fins a una forma severa, que inclou inflor, pesadesa i sensibilitat en la zona afectada.





Els miracles no existeixen quan parlem de cel·lulitis

La Dra. Beatriz Beltrán, especialista en estètica i fundadora del centre Beatriz Beltrán a Barcelona, recorda que “els miracles no existeixen; per això, és crucial realitzar un diagnòstic adequat i seguir un pla de tractament personalitzat. Tractar la cel·lulitis requereix un enfocament integral que consideri factors com l’acumulació de greix, la retenció de líquids, les fibres de col·lagen i la nutrició”. A continuació, la Dra. Beltrán respon a les preguntes més comunes i ens dona els millors consells per a controlar la cel·lulitis de manera efectiva.





Per què les dones són més propenses a la cel·lulitis?

L’estructura i distribució de les fibres de col·lagen en la pell de les dones influeixen en l’aparença de la cel·lulitis. Les dones presenten una xarxa de col·lagen més fina i en paral·lel, mentre que els homes posseeixen una xarxa més densa i en creu, la qual cosa proporciona una pell més ferma i elàstica. A més, factors hormonals com l’estrogen també afecten la producció i qualitat del col·lagen en les dones.





Quin paper juga la genètica?

La genètica té un paper fonamental. Tenir antecedents familiars de cel·lulitis augmenta la predisposició a desenvolupar-la. No obstant això, l’alimentació, l’exercici i els canvis hormonals, especialment en etapes com la pubertat i la menopausa, també tenen un impacte important.





Quins són els errors comuns en tractar-la?

Moltes persones tendeixen a tractar tots els tipus de cel·lulitis de la mateixa manera, quan en realitat existeixen diferents variants: flàccida, edematosa, dura, adiposa, etc. La Dra. Beltrán recomana distingir entre cel·lulitis i greix localitzat per a aconseguir un tractament efectiu, ja que “si apliquem el mateix protocol a tots els casos, no obtindrem bons resultats”.





Quin és l’enfocament adequat?

No existeixen solucions miraculoses, i el tractament de la cel·lulitis ha de ser global. La combinació d’exercici regular, una dieta antiinflamatòria rica en proteïnes i baixa en greixos, i tractaments específics en les zones afectades constitueix el que Dra. Beltrán diu “la tríada de l’èxit”.





Funcionen els tractaments en cabina?

Sí, encara que requereixen diverses sessions per a veure resultats. D’altra banda, els tractaments mèdics solen ser més efectius i requereixen menys sessions, amb resultats més duradors.





L’aparatologia és útil per a la cel·lulitis?

L’aparatologia que ajuda a eliminar greix i a millorar la fermesa de la pell pot mantenir la cel·lulitis sota control. La Dra. Beltrán destaca que “l’èxit depèn de realitzar un diagnòstic precís i de crear un pla de tractament personalitzat”. Per exemple, per a la cel·lulitis edematosa, la prioritat serà reduir la retenció de líquids mitjançant drenatges i tecnologia de drenatge. En canvi, per a la cel·lulitis flàccida, es recomanen tractaments que estimulin la producció de col·lagen. El manteniment és clau per a evitar el retrocés dels assoliments aconseguits.





Quin és el tractament més efectiu?

Els tractaments amb infiltracions personalitzades per a cada tipus de cel·lulitis solen ser molt eficaces. Si no existeix flacciditat, s’empren crema-grasses, drenants i reafirmants. En casos de laxitud, es pot complementar amb un làser refermant de neodimi i erbi. Per a flacciditat severa, la Dra. Beltrán suggereix infiltracions d’àcid polilàctic (PLLA), un estimulador de col·lagen que potencia la fermesa, millorant el to i l’elasticitat de les fibres. Els resultats, en aquest cas, poden durar fins a dos anys, aconseguint una notable millora estètica i també psicològica per als qui lluiten amb la cel·lulitis.





