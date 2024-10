Helena Mas destaca el Pacte nacional de salut, assolit enguany, a la 74a reunió del Comitè regional europeu de l’OMS

La ministra de Salut, Helena Mas, a Dinamarca (SFGA)

La ministra de Salut, Helena Mas, ha participat aquest dimarts en la 74a reunió del Comitè regional d’Europa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que se celebra a Copenhaguen, Dinamarca. A la seva intervenció, Mas ha posat com a exemple el Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari assolit aquest any i signat per una quarantena d’actors de l’àmbit sanitari, polític i social, com una mostra de treball per a establir les bases de futur del sistema.

“Aquest pacte reconeix el paper central dels pacients en el sistema sanitari i assegura que les iniciatives de transformació capten les seves veus i necessitats. Estem convençuts que aquest acord ens permetrà afrontar amb determinació els reptes de futur i garantir que la població andorrana tingui accés a un sistema sanitari modern, equitatiu i sostenible”, ha assegurat la titular de Salut.

En aquest sentit, Helena Mas ha destacat que “malgrat la nostra petita mida, ens enfrontem a reptes de salut similars als de moltes altres nacions europees: envelliment gradual de la població, aparició de nous medicaments i tecnologies costosos, la preparació i resposta davant d’emergències sanitàries, la contractació i retenció de professionals sanitaris, i la salut mental”.

La titular de Salut ha aprofitat la seva intervenció per a agrair al director regional de l’OMS Europa, Hans Kluge, i al seu equip la seva visita a Andorra el juliol passat. “El seu desplaçament i la jornada de treball que van portar al nostre país van demostrar el compromís de l’OMS amb països petits com Andorra”, ha remarcat Mas.

La delegació andorrana – formada per la ministra de Salut i el responsable de les relacions amb l’OMS del Ministeri, Jesús Galindo – també s’ha reunit amb els representants de salut dels petits estats que formen part Comitè regional europeu de l’OMS amb l’objectiu de compartir inquietuds i debatre sobre les necessitats específiques dels petits estats en l’àmbit sanitari. Aquesta conferència internacional ha estat coorganitzada pel Govern de Dinamarca, l’Oficina regional europea de l’OMS i UNICEF.