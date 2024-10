El Museu de Llívia cataloga el fons de la biblioteca de la farmàcia Esteva i l’inclou en el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic

Treballs de catalogació del fons de la biblioteca de la farmàcia Esteva (Ajuntament de Llívia)

El Museu de Llívia ha catalogat, aquest últim mes, tot el fons de la biblioteca de la farmàcia Esteva. Així, s’ha pogut classificar 152 registres que corresponen a 213 llibres del fons en una tasca de catalogació que ha dut a terme la bibliotecària documentalista, Lara Díaz Martínez, de l’empresa Veraicon 2012 SL. Aquest projecte s’ha pogut desenvolupar gràcies a una subvenció del servei de Biblioteques de Catalunya del departament de Cultura de la Generalitat.

L’aspecte més rellevant d’aquesta tasca és que la catalogació del fons ha permès incloure el fons llivienc al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic, una eina digital que recull milions de títols i els posa a l’abast del gran públic i, especialment, dels estudiosos. A més, afegeix el Museu de Llívia com a institució col·laboradora del catàleg, com ho són les grans institucions culturals, socials i patrimonials del món. El director del Museu de Llívia, Gerard Cunill, detalla, també, que la catalogació permetrà planificar les actuacions de conservació i restauració al fons bibliogràfic.





Exemplars únics

De la feina duta a terme, i una vegada introduïdes les dades obtingudes al catàleg, s’ha pogut constatar que alguns dels exemplars existents a Llívia són únics o tenen altres rèpliques en un o dos llocs del món. És el cas d’un recopilatori de textos de Pierre Laurent la Carré que només és a Llívia o a la Universitat de Califòrnia, si més no, registrat en el catàleg digital. Hi ha altres paral·lelismes amb llibres de la farmàcia Esteva que només es troben a les biblioteques nacionals d’Espanya i de França.

Els llibres que han estat catalogats són dels segles XVI al XX. Tots han estat documentats, amb número de registre intern del Museu i número de registre en el catàleg virtual. Les fitxes hi apareix una descripció completa del llibre: títol, autor, edició, lloc de publicació i any. A banda, destaca si el llibre és incomplet, si està malmès i el seu estat. En general, val a dir, els volums que es conserven a Llívia presenten un bon estat de conservació.

Pel que fa a les temàtiques, hi ha receptaris de farmàcia i llibres dedicats a legislació, zoologia, botànica, medicina, química o cirurgia. Tots els llibres han estat catalogats, però la subvenció no incloïa la classificació de revistes i manuscrits, material que ha quedat fora de la catalogació en aquesta fase del projecte. Val a dir que el Museu de Llívia ja treballa per a demanar, ara, altres subvencions que permetin la digitalització dels exemplars més especials i únics per a preservar el seu valor.