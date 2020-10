Héctor salva dos punts en l’estrena del FC Andorra a Prada Moles

Prada de Moles ha vist com en la seva estrena en la present temporada, el FC Andorra i l’Espanyol B es repartien els punts després d’empatar a 2.

El partit ha tingut dues parts ben contraposades. En la primera, els dos equips han estat molt imprecisos en les passades i la circulació de la pilota. Fruit d’això, les ocasions han estat molt escasses; per part tricolor, en el minut 11, en què la rematada de Carlos ha sortit lleugerament desviat, mentre que per part visitant, en el 14, quan un error per part tricolor en el rebuig d’una centrada a l’ària, l’ha aprofitat Max Svenson per avançar el filial blanc-i-blau en el marcador.

Només en la recta final de la primera meitat, l’Andorra ha reaccionat i s’ha apropat a la porteria rival amb cert perill, però sense sort amb el gol.

L’entrenador tricolor, Nacho Castro, ha aprofitat el descans per moure la banqueta i intentar donar un altre ritme al partit. Sense temps d’adonar-se que la segona meitat havia començat, en el primer minut de la represa, Max Svenson tornava a veure porteria per posar el 0 a 2 en el marcador; fet que encara complicava més les coses als andorrans.

Tot feia pensar que el partit estava vist per sentència, però una errada en defensa del filial blanc-i-blau l’ha aprofitat Héctor per escurçar la distància en el marcador amb l’1 a 2. Era el minut 50 i encara quedava molts minuts de partit. El gol ha estat una injecció de moral i els jugadors tricolors han fet un pas endavant.

Aquesta major valentia ha tingut recompensa i és que, en el 58, Héctor aprofitava una gran jugada per la banda dreta de Rubén Bover per situar l’empat a 2 en el marcador.

En la darrera mitja hora, l’Andorra ha mantingut el seu joc valent i mirant a la porteria rival. Les diferents ocasions tricolors, com una tisora de Carlos o una centrada d’Héctor que per ben poc no ha arribat Casadesús, no s’han convertit en el gol de la remuntada. Per la seva, l’Espanyol B amb les línies juntes ho ha fiat tot a robar pilotes i sortir a la contra. Dos estils de joc que ha permès que el partit es mantingués obert fons el xiulet final.

És el segon empat de l’Andorra en els dos partits de lliga jugats fins ara. Per tant, l’equip tricolor haurà d’esperar una setmana per sumar la primera victòria. El pròxim rival dels tricolors serà el Cornellà.