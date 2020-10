Recerca d’un boletaire perdut al Pallars Jussà

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya estem treballant en la recerca d’un boletaire desaparegut a la zona de Bonrepòs, al municipi de Gavet de la Conca (Pallars Jussà).

A les 16.50 de la tarda, en rebíem l’avís: un home de 68 anys havia sortit a bosc amb un altre home i ha estat aquest darrer qui ha donat l’alerta, doncs no en sabia res des de les 14.00 h. El dispositiu de recerca, que a darrera hora de la tarda comptava amb 12 dotacions de Bombers de la Generalitat, s’endegava a les 17.30 h amb una recerca extensiva i, puntualment, intensiva, on hi ha pres part un helicòpter, que ha rastrejat la zona fins que s’ha fet fosc; efectius dels GRAE, dues unitats del Grup Caní de Recerca (GCR) i dotacions terrestres dels parcs de Sort, Artesa de Segre, Tremp, Ponts, Àger i La Pobla de Segur.

La recerca està reforçada per 4 unitats dels Mossos d’Esquadra i efectius del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i està previst que es perllongui fins esgotar els sectors marcats.