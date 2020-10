Nou front a la vista

DIMARTS 27

mín: 4ºC | màx: 14ºC



Al nord d´Andorra encara hi quedarà nuvolositat i hi cauran precipitacions febles, en forma de neu i de caràcter residual. Mentre que a la meitat sud hi predominaran les clarianes des de primeres hores, al nord aniran guanyat protagonisme a partir del migdia.

La cota de neu se situarà per sobre de 1.700 metres.

Vent de nord-oest, moderat a fons de valls i fort en altitud.

Les temperatures mínimes seran de 4ºC a Andorra la Vella, 0ºC a 1.500 metres i -3ºC al Pas de la Casa. Les màximes assoliran 14ºC a Andorra la Vella, 10ºC a 1.500 metres i 4ºC al Pas de la Casa.

Isoterma 0ºC a 2.200 metres al migdia.