Alimentació a la tercera edat

Tot i que la gent gran és més propensa, en general, a tenir problemes de salut, poden aconseguir que les seves dolences disminueixin una mica si segueixen una alimentació sana i equilibrada. Per això, el més important és disminuir l’aportació de calories dels menjars, que no necessiten en el seu dia a dia, ja que aquestes persones no acostumen a tenir una vida totalment activa.
Nutrients
Quant als greixos, aquests han de suposar només el 25% de l’aportació nutricional total, mentre que el consum de proteïnes ha de ser del 20% i el d’hidrats de carboni del 55% del total.
Líquids
Pel que fa als líquids, és important que la gent gran begui almenys dos litres d’aigua al dia, que redueixi el consum de cafè i d’alcohol, i que augmenti el consum de llet i de sucs.
Mastegada
D’altra banda, si es presenten problemes a l’hora de mastegar els aliments, la solució no ha de ser deixar de banda certs àpats, sinó optar per fer purés.
Per Tot Sant Cugat