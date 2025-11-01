Alimentació a la tercera edat

Nutrició
Alimentació variada i saludable
Alimentació variada i saludable (iStock)

Tot i que la gent gran és més propensa, en general, a tenir problemes de salut, poden aconseguir que les seves dolences disminueixin una mica si segueixen una alimentació sana i equilibrada. Per això, el més important és disminuir l’aportació de calories dels menjars, que no necessiten en el seu dia a dia, ja que aquestes persones no acostumen a tenir una vida totalment activa.

Nutrients
Quant als greixos, aquests han de suposar només el 25% de l’aportació nutricional total, mentre que el consum de proteïnes ha de ser del 20% i el d’hidrats de carboni del 55% del total.

Líquids
Pel que fa als líquids, és important que la gent gran begui almenys dos litres d’aigua al dia, que redueixi el consum de cafè i d’alcohol, i que augmenti el consum de llet i de sucs.

Mastegada
D’altra banda, si es presenten problemes a l’hora de mastegar els aliments, la solució no ha de ser deixar de banda certs àpats, sinó optar per fer purés.



