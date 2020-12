Gutiérrez es manté 16a a la general de la Copa d’Europa en ser 21a a Ahrntal-Klausberg

L’estació d’Ahrntal-Klausberg (Itàlia) ha acollit aquest diumenge la segona prova de la Copa d’Europa d’eslàlom femení amb Mireia Gutiérrez i Carla Mijares. Gutiérrez ha estat 21a en la classificació final, mentre que Mijares ha quedat 61a en la primera mànega sense poder acabar la segona.

Mireia Gutiérrez, amb el dorsal 36, ha marcat un crono final de 1.30.33, a 2.12 de la guanyadora, la txeca Martina Dubovska, que s’ha imposat amb 1.28.21. L’esquiadora andorrana ha fet una primera mànega en què ha acabat amb el 31è temps amb 46.11, a 2.39 del millor registre, mentre que en la segona ha aconseguit recuperar deu posicions, amb 44.22, a 0.79 del millor temps, i amb el que ha estat el 6è temps de la segona mànega.

Gutiérrez es manté 16a a la general de la Copa d’Europa, amb 25 punts: els 15 sumats ahir i els 10 d’avui.

Per la seva part, Carla Mijares, amb el dorsal 86, avui ha completat la primera mànega, en la qual ha finalitzat en la 61a posició, amb un crono de 48.26, a 4.54 del millor temps. Després, l’andorrana no ha pogut completar la segona baixada.

Yago Antes, entrenador, ha explicat que “és un cap de setmana positiu. Degut a les condicions d’aquest any vam començar per les Copes del Món de Levi i veníem a aquestes Copes d’Europa per agafar ritme, en dos mànigues difícils i amb nivell. Es positiu perquè els dos dies estem a baix entrant a la inversió i amb un dorsal alt. Encara que amb errades els dos dies, sobretot avui, la Mimi demostra que en qualsevol moment, si aconsegueix ser més sòlida o fer el seu esquí sense errors, pot estar fàcilment amb corredores davant a les Copes d’Europa. La idea és seguir fen les EC per tornar a agafar el dorsal que vam perdre l’any passat per lesió i mesurar-nos a les millors amb el mateix dorsal. Ara ens quedarem aquí uns dies a la pista de cursa a treballar amb els errors que hem vist aquest dos dies per preparar bé la WC de Semmering -29 de desembre- abans de tornar a casa per Nadal”.

Per la seva part, Max Tissot, director d’alpí, ha manifestat: “Llàstima de la primera mànega, però en la segona mànega ha demostrat que no ha abaixat els braços, ha fet una mànega superbona, remuntant fins el 21. Això demostra que, entre el resultat d’ahir i el d’avui, la Mimi està en forma, està esquiant cada vegada millor i sobretot està sumant confiança. Aquesta confiança, poc a poc, és el que li donarà el que li va faltar a Levi. Hem de continuar sumant dies així”.

Cornella és 14è i Acosta 24è al gegant FIS de Pfelders

L’estació de Pfelders (Itàlia) ha acollit avui un segon gegant FIS, amb Xavi Cornella, que ha estat 14è, Ty Acosta, que ha acabat 24è, i Bartumeu Gabriel, que no ha pogut completar la primera mànega.

A la pista italiana, Cornella ha marcat 1.52.21 per finalitzar 14è amb +3.10 respecte al guanyador, el finlandès Elian Lehto (1.49.11). El temps de Cornella ha estat idèntic al de l’alemany Maximilian Haussmann, amb el qual ha compartit 14ª posició.

Acosta, per la seva part, ha fet 1.53.26, amb +4.15 respecte al vencedor, mentre que Gabriel no ha pogut finalitzar la primera mànega.

L’equip continuarà a Pfelders, on demà i dimarts disputen altres dos eslàloms FIS.