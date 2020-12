Esteve (28è) suma els primers punts de la Copa del Món i Vila es queda a les portes (32a)

Després d’un primer tast amb la Copa d’Europa de la setmana anterior, Davos (Suïssa) ha acollit aquest diumenge la cursa de Copa del Món amb Irineu Esteve i Carola Vila en acció. Esteve ha entrat en el top30 i la zona de punts, mentre que Vila s’hi ha acostat molt, amb la 32a posició.

En una cursa sense representants dels països nòrdics (Finlàndia, Suècia, Noruega…), la Copa del Món de Davos ha viscut avui una jornada en què es disputaven els 15km patinadors en homes i els 10km patinadors en dones.

Irineu Esteve ha assolit la 28a posició en una cursa en la qual, habitualment, no acaba d’agafarel ritme. D’aquesta manera, Esteve ha sumat tres punts, els primers de la temporada en la màxima competició. El fondista andorrà ha marcat un crono de 34.26,1, a 1.39,7 del vencedor, el rus Alexander Bolshunov, que ha guanyat amb 32.46,4. Sis fondistes russos s’han situat entre els deu primers, i les quatre primeres places han estat copades per l’equip rus, amb Bolshunov, Melnichenko, Maltsev i Yakimushkin.

Pel que fa a la cursa femenina, Vila, que tornava a la Copa del Món després de la doble estrena a Ostersund (Suècia) de la temporada passada, ha acabat 32a amb 27.13,1, amb +2.23,3 respecte a la vencedora, la nord-americana Rosie Brennan, que s’ha imposat amb 24.49,8. L’andorrana s’ha quedat a les portes d’agafar punts.

Joan Erola, entrenador, ha comentat que “és cert que, a nivell de posició, teníem opcions de fer-ho una mica millor amb Carola. S’ha quedat a molt poquet d’entrar en punts. Realment estic content perquè amb corredores que van córrer la setmana passada la Copa d’Europa, amb algunes que van estar per davant, les ha guanyat, i a més s’ha atansat molt a altres que estaven davant a Copa d’Europa. Estic supercontent per ella perquè ha fet un bon cap de setmana, tot i que hem de ser realistes, i si haguessin vingut els nòrdics no haguéssim estat tan a prop dels punts. Però, el temps perdut és molt bo, ha rendit molt bé”.

“Amb Irineu no havíem entrat mai en punts aquí a Davos, és una pista que sempre ens costa més, se’ns fa molt complicat, i aquest any ho ha pogut fer. També hem tingut el factor de que no hi havia els nòrdics. Sí és cert que, veient com el vaig veure la setmana passada, potser m’esperava una miqueta millor, perquè la setmana passada gent que va estar al nivell de l’Irineu, aquesta està al top10 a aquesta Copa del Món, tot i que hem de tenir en compte que aquesta pista mai no li ha anat massa bé. Hem agafat punts, que és important, i ara a pensar en la pròxima cursa”, ha afegit.