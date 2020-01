Després de l’operació de canell que va patir Mireia Gutiérrez fa avui just una setmana, el procés de recuperació segueix els seus terminis i encara l’esquiadora andorrana no està del tot recuperada com per fer front a la Copa del Món que s’havia de disputar el pròxim dimarts dia 14 a Flachau (Àustria).

Seguint les indicacions dels metges i dels entrenadors, i una vegada constatat que encara hi ha dolor al canell, la intenció era que pogués tornar a competir a la doble cita de Copa d’Europa de Zell am See (Àustria), del 17 i 18 de gener, però aquesta possibilitat pràcticament està també descartada per poder tenir una recuperació més ferma. Així les coses, l’esquiadora tornaria a la competició el 23 i 24 de gener a les Copes d’Europa d’eslàlom de Melchsee Frutt (Suïssa).