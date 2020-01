La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) ha fet un balanç positiu de la campanya de Nadal. L’entitat valora que la implicació del comerç local en activitats vinculades al Món Màgic de les Muntanyes ha repercutit en una major afluència al centre urbà de la ciutat.

El president de l’UBSU, Juan Carlos Salsas, ha remarcat a RàdioSeu l’aposta dels comerciants per ser present en la vida social de la capital alturgellenca, especialment per les dates nadalenques. En aquesta línia, el col·lectiu ha ofert com a novetats destacades el concurs per trobar fades als aparadors, la presència amb carrossa pròpia a la cavalcada de benvinguda als Reis d’Orient o bé la ruta de contacontes pel carrer dels Canonges.

S’ha repetit iniciatives reeixides com ara els Tions al Carrer, la presència dels minairons a les botigues i els mercats de Nadal, que enguany han estrenat nou emplaçament a la plaça Patalín. Alhora, també ha tingut bona resposta l’acció d’art efímer que es va instal·lar el 14 de desembre als principals carrers del centre. A nivell econòmic, l’UBSU considera que ha estat una campanya “estable”, sense alts ni baixos.

Després d’uns dies intensos, el comerç de la Seu ja ha començat les rebaixes de la temporada tardor-hivern. Juan Carlos Salsas matisa que aquests darrers anys aquesta època “ha quedat una mica descafeinada, perquè sempre hi ha alguna o altra promoció”, però que segueix despertant interès entre els consumidors, perquè s’hi ofereixen descomptes més alts, sobretot en articles de moda. Els comerços ja han començat a publicitar als aparadors els seus preus especials per a aquestes dates.

La Unió de Botiguers té previst culminar aquest dijous mateix la campanya de Nadal amb el sorteig del concurs ‘Comprar a la Seu té premi’, que un any més recompensa la fidelitat dels clients tot sortejant vals de compra. Enguany han constatat una major participació, perquè han hagut de preparar tres grans urnes per encabir totes les butlletes, cosa que reflecteix que hi ha hagut una bona activitat a les botigues. Cal recordar que la participació es fa tot posant el nom i telèfon al revers de la còpia dels tiquets de compra.