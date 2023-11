Guies canins d’Andorra i Mossos es coordinen en un exercici a la Seu

Actuació simulada de la Policia d’Andorra i dels Mossos amb gossos dels respectius cossos (Policia d’Andorra)

El Grup de guies canins de la Policia d’Andorra i la Unitat canina dels Mossos d’Esquadra han organitzat aquest divendres un exercici pràctic conjunt a la Seu d’Urgell en què els membres dels dos cossos policials han hagut de treballar per primer cop junts i coordinadament per a resoldre una situació simulada.

En l’exercici simulat d’avui a la capital de l’Alt Urgell hi han participat un total de 18 binomis formats per agents i gossos policia de les especialitats de recerca d’explosius, estupefaents, bitllets, armes i persones.

L’inspector major i cap de la Unitat d’Intervenció Tècnica de la Policia, Josep Albert Rivero, ha indicat que es tracta d’una pràctica que els permet compartir coneixements i establir sinergies. Sobretot, ha dit, “tenint en compte la proximitat territorial i el fet que la delinqüència no té fronteres” i requereix que els cossos policials veïns col·laborin estretament. “Exercicis com aquest serveixen per a tenir una resposta ràpida i efectiva si mai ens trobéssim amb un cas real”, ha afegit.

El sotsinspector de la Unitat canina dels Mossos d’Esquadra, Òscar Leonardo, ha destacat que per als membres dels dos cossos policials els “suposa un repte perquè han de treballar en un escenari diferent sense saber amb què es trobaran”. “Hem amagat les substàncies i el material en llocs difícils”, ha explicat remarcant la importància de la formació i els entrenaments com aquest.

Per a aquest exercici conjunt s’ha plantejat una situació hipotètica en què els equips han hagut d’intervenir, en primer lloc, en un edifici en desús que una suposada banda de narcotraficants feia servir per a vendre drogues i armes, elaborar artefactes explosius i blanquejar diners. A més, els delinqüents haurien segrestat una persona i haurien fugit cap a una zona abandonada, que esdevé el segon escenari de la pràctica, on els agents de la Policia andorrana i els Mossos d’Esquadra han de trobar els narcotraficants i la víctima.

Agents i gossos policia s’han posat a prova havent-se de coordinar sense conèixer-se prèviament i amb un temps límit per a actuar. Per a fer-ho, s’han dividit en tres equips amb sis binomis cadascun i han anat decidint, pas a pas, quina era l’actuació més segura en cada moment i amb quina especialitat havien d’iniciar la intervenció per a trobar tots els indicis que els han permès resoldre el cas.

Vist l’èxit d’aquest primer entrenament conjunt, l’any vinent es podria plantejar un exercici similar a Andorra.