Ladislau Baró creu que la intel·ligència artificial pot ser bona per a l’aprenentatge de l’alumnat

El ministre, Ladislau Baró, a les novenes Jornades de reflexió educativa de la Seu d’Urgell i d’Andorra (SFGA)

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha participat aquest divendres, a la tarda en les novenes Jornades de reflexió educativa de la Seu d’Urgell i d’Andorra, enguany sota el títol ‘Desmitifiquem la intel·ligència artificial en l’educació: entre alarmes i realitats’.

Durant la seva intervenció, el ministre Ladislau Baró ha fet un paral·lelisme entre la introducció dels ordinadors a les aules i la presència de la intel·ligència artificial en l’aprenentatge. En aquest sentit, el ministre titular en educació ha indicat que “les tecnologies no són bones o dolentes per si mateixes, sinó que és l’ús que en fem el que les converteix en eines poderoses que ens poden ajudar”. Per aquest motiu, Baró ha assegurat que la intel·ligència artificial podria esdevenir una eina d’ús a les aules per a desenvolupar els coneixements de l’alumnat en diferents matèries, a través de la metodologia activa de l’aprenentatge.

Aquestes jornades són organitzades pel Col·legi oficial de doctors i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de Catalunya, amb la col·laboració del Govern d’Andorra, el Bisbat d’Urgell, l’Ajuntament de la Seu i la Caixa d’Enginyers.

A l’acte d’inauguració hi ha participat també el copríncep episcopal i Bisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives; el degà del Col·legi oficial de doctors i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de Catalunya, Àlex Rocas; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; el director de la Banca institucional Catalunya-Balears de Caixa d’Enginyers, Eduard Barcons; i el secretari de Transformació Educativa del Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, Ignasi Garcia Plata.