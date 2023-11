La violència física, psicològica, verbal, sexual i el bullying

Roser Rodríguez Jerez

El bullying és la intimidació, l’abús, el maltractament físic d’un nen, adolescent o un grup de nens sobre un altre infant o jove, amb una sèrie d’accions negatives de diferent índole, com ara bromes, burles, cops, exclusió, conductes d’abús amb connotacions sexuals i, sovint, agressions físiques.

Per a referir-se a l’assetjament entre companys, es pot definir com una forma il·legal de confrontació d’interessos o necessitats en què, un dels protagonistes, persones o grups, adopten un rol dominant i obliguen per la força per tal de sotmetre, causant un dany que pot ser físic, social o moral, amb la qual cosa desemboca que els casos vagin sent greus.

En diferents sectors de la societat hi ha una alarma a l’espai escolar pel que fa al bullying. És important reconèixer que entre nens i joves la discussió, les baralles i els conflictes existeixen com a part del procés de negociació i de l’aprenentatge institucional, però, el que fa diferent del maltractament escolar és la violència exercida sobre determinats alumnes. És a dir, l’atac i abús sobre algú que ha pogut ser elegit per diverses raons: aspectes físics, econòmics, socials, racials…

A les escoles, la convivència entre iguals és molt variada. Va des de l’amistat, l’amor i la protecció, fins a l’assetjament i la violència en diferents modalitats.

L’experiència dels alumnes és un llarg camí que obliga els nens i joves a canviar, entre el saló, el pati, els mestres, els companys i altres imprevistos que sorgeixen d’aquests contactes i trobades, dels quals cal conèixer què passa en realitat.

Una de les motivacions principals que assenyalen els assetjadors és l’obsessió per a trobar més víctimes sobre les quals poden exercir el domini i el control.

És important esmentar que és difícil parlar amb les víctimes dels assetjadors, ja que es mostren distants, afligits i, fins i tot, amb actituds a la defensiva, ja que intenten evitar parlar del tema que els preocupa i, per descomptat, els molesta.

És important tractar a temps els casos de bullying, ja que amb els anys es poden desencadenar problemes d’autoestima, ansietat i depressió, a més d’afectar la capacitat d’una persona per a formar relacions saludables en el futur.

Per això és necessari, creure primer en els fills, confiar en la seva paraula, tenir uns espais per a parlar amb seguretat, advertir-los dels perills i aportar-los experiència en la mesura que hi hagi evidència de perills: violència física, psicològica, verbal, sexual o, altrament dit, bullying .