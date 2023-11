Grup Heracles continua patrocinant el programa PAPI de la Creu Roja

El president del Grup Heracles, Miquel Àngel Armengol i el president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol (cedida)

El Grup Heracles ha demostrat el seu compromís amb el programa formatiu de Primers Auxilis per a Infants PAPI, signant, el passat 22 de novembre, un nou conveni de col·laboració econòmica per al curs 2024. Aquesta formació te com objectiu proporcionar les tècniques bàsiques en primers auxilis a tots els centres educatius del país per als infants de 10 i 11 anys.

Un programa pioner que va ser instaurat l’any 2009 amb el propòsit d’aconseguir que la població tingui les habilitats necessàries per a intervenir davant qualsevol situació d’emergència. Aquest any més de 1.546 alumnes de l’últim cicle de primària s’han format i, més enllà d’adquirir els coneixements necessaris per a salvar vides els ha permès guanyar confiança i prendre consciència de la importància que tenen en la cadena de socors.

La Creu Roja Andorrana agraeix el suport del patrocinador Grup Heracles i la col·laboració dels diferents centres educatius perquè, gràcies a ells, el programa PAPI continua sent una realitat amb la gran tasca de formar i preparar a tots els infants del país perquè siguin capaços de prestar auxilis.