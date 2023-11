Anava full equip: Dona positiu al volant en alcohol i drogues i duia cocaïna a sobre

Un home emmanillat (iStock)

Pel que fa a les detencions de la setmana per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues, els darrers dies la Policia ha detingut per donar positiu un jove de 23 anys amb una taxa d’1,08; un home, de 56, per un positiu d’alcoholèmia d’1,76 i un altre home de 45 anys amb una taxa d’1,13.

Es dona la circumstància que aquest darrer home de 45 anys també va donar positiu en drogues i es trobava, a més, en possessió de 0,7 grams de cocaïna. Aquest individu en qüestió va ser controlat a la frontera del riu Runer quan accedia al Principat d’Andorra.