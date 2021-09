El Ral·li d’Andorra arriba aquest dissabte a la seva 50 edició

ACA Esport, la divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, ha publicat la llista oficial d’inscrits del 50 Ral·li d’Andorra, prova de regularitat per a vehicles clàssics que es disputarà el pròxim cap de setmana, dies 18 i 19 de setembre, amb epicentre a Andorra la Vella. A www.ralliandorra.com es pot obtenir la llista amb els 80 equips que prendran la sortida així com altres dades d’interès de la prova. La sortida es donarà dissabte a les 5 de la tarda des del Pont de la Rotonda i 30 minuts abans es farà una fotografia commemorativa amb tots els guanyadors del ral·li presents.

El Ral·li d’Andorra arriba enguany a la seva 50 edició i l’expectació al voltant de la prova és màxima, un fet habitual en els últims anys en què sempre s’han cobert amb molta rapidesa les places convocades. En aquesta edició de gala s’han inscrit 10 pilots o copilots llorejats en edicions anteriors, el més notable de tots ells l’equip Gerard de la Casa-Gabi Martínez, un equip estrella que participarà amb l’espectacular Renault 5 Maxi Turbo amb el qual Gerard de la Casa va vèncer la versió de velocitat de 1993. El pilot andorrà, que portarà el núm. 1, va guanyar el Ral·li d’Andorra en tres ocasions: 1981, 1988 i 1993.

Una altra figura destacada que també estarà en la sortida és Carles Santacreu, dues vegades guanyador del ral·li (1978 i 1986), en aquesta ocasió amb el núm. 2 fent equip amb el seu fill Guillem i pilotant una rèplica exacta de l’Opel Ascona i2000 que va conduir amb gran èxit en la dècada dels 80 fent equip amb el seu germà Antoni. Precisament Antoni Santacreu també està inscrit com a copilot de la seva esposa Gemma Oliveras, a bord d’un Porsche 911S amb el núm. 4. Un altre copilot vencedor del Ral·li d’Andorra prendrà la sortida, en aquest cas com a pilot: Jordi Gomà, que va acompanyar a Ferran Urteu en una de les seves tres victòries en el ral·li andorrà, la de 1992. Gomà conduirà un Renault 5 GT Turbo amb el núm 8, copilotat per Àlex Ferré.

Els guanyadors en l’apartat de regularitat que han formalitzat la inscripció són ni més ni menys que dos equips dobles campions: Tere Armadans-Anna Vives (Porsche 911 Carrera 3.2, 2015 i 2019) i José Manuel López-Daniel Robledillo (Volkswagen Scirocco GTi, 2016 i 2017). El Porsche lluirà el núm. 3 i el Volkswagen el núm. 7. Defensaran la victòria de fa un any i amb el núm. 6 Joan Carrancà-Laura Carrancà (Volkswagen Golf GTI) i també seran presents els guanyadors de 2008, Josep Morera-Oriol Morera (Seat 127), portant el núm. 5.

En la llista oficial d’inscrits estan representades un total de 16 marques, la que més Porsche, amb 16 unitats, seguida de BMW, amb 15 i Renault, amb 11. A més del Maxi Turbo de Gerard de la Casa destaquen diverses màquines originals d’alt valor històric, com un Porsche 356 C de 1963 (Javier Franco, núm. 16), un Porsche 911 Carrera RS 3.0 de 1974 (Carlos Beltrán, núm. 10), un Lancia Fulvia HF 1600 de 1971 (Xavier Navas, núm. 20), etc. De gran rellevància són així mateix altres unitats: Lancia Stratos rèplica, Alpine-Renault 1600 S, Volkswagen 1303, nombrosos Porsche, VW, Lancia, BMW, Ford, etc.

La prova tindrà el seu nucli central a Andorra la Vella, en l’habitual aparcament Prada Casadet. La sortida oficial es donarà com és habitual en el Pont de la Rotonda i la base de cursa estarà situada en el Comú d’Andorra la Vella. Tots els participants utilitzaran el mateix sistema de mesurament Blunik RX, la nova modalitat de regularitat ja utilitzada en la passada edició.